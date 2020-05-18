خالد الخطاطبة

عمان – أكد اتحاد كرة القدم لاندية المحترفين، أنه غير قادر على دعمها في الفترة الحالية من ايرادته المحلية، لافتا في نفس الوقت أنه قرر تسليم الأندية دفعه من مستحقتها المالية قبل نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال الخطاب الرسمي الذي ارسله الاتحاد لاندية المحترفين مساء اليوم الاثنين، والذي اشار فيه إلى موافقته على اقتراح الأندية باقامة الدوري من مرحلتين وابتداء من شهر آب (أغسطس) المقبل وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مع الإشار على أن قرار استئناف الانشطة الرياية بما فيها كرة القدم، يعتمد على الجهات الحكومية والصحية المعنية.

كما تضمن الكتاب ايضا، شرحا مفصلا لتعليمات اسس احتساب حقوق اللاعبين المالية بشكل مفصل، واشتمل الكتاب على توضيح اسس الدعم المالي ، حيث تم الاشارة الى ان الاتحاد يسعى لتوقيع اتفاقيته مع التلفزيون، بحيث يحصل كل نادي على حصته في حال تم توقيع هذه الاتفاقية.

كما بين الاتحاد أن اته سيقوم بتسليم أول دفعة للاندية، على أن يتم تسليم باقي المبلغ عند تدفق اي مبلغ للاتحاد، لافتا الى انه سيقوم بتزويد الاندية بكشف الارصدة خلال اليومين المقبلين.

واكد الاتحاد انه لا يستطيع في الوقت الحالي دعم الاندية من الايرادات المحلية كونها انخفضت بشكل ملحوظ ، بسبب ظروف جائحة كورونا التي اوقفت الدعم، على امل دعم الاندية فور الحصول على دعم طارئ من الفيفا او اي جهة اخرى.

وطلب الاتحاد من الاندية ضرورة تقدير قدراتها المالية والتصرف على هذا الاساس بسبب عدم القدرة على دعم الاندية في الوقت الحالي.

كما اوضح الاتحاد في الكتاب الثاني الذي بعثه للاندية مساء اليوم ايضا، على اسس وتعليمات حقوق اللاعبين والمدربين وبشكل مفصل، حيث اشتمل ملخص الكتاب على المعلومات التالية:

اذا تم إلغاء الموسم وهو غالباً سيحصل:

يستحق اللاعبون كامل أجورهم حتى تاريخ 18 أذار الماضي.

يستحق اللاعبون 50% من رواتبهم من تاريخ 18-3-2020 و لغاية صدور إلغاء الموسم من الإتحاد الاردني لكرة القدم .

اذا تم إستكمال الموسم:

يستحق اللاعبون كامل أجورهم حتى تاريخ 18-3-2020.

يستحق اللاعبون 50٪؜ من رواتبهم من تاريخ 18-3-2020 ولغاية صدور قرار إستكمال الموسم من الإتحاد الاردني لكرة القدم.

– باقي إجمالي الرواتب يتوزع على الأشهر المتبقية من تاريخ عودة الدوري لغاية نهاية الموسم مهما كانت المدة الزمنية لاستكمال الدوري.

khaledkhatatbeh@alghad.jo