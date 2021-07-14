“الكرة” يرحب باستضافة مباريات سورية بتصفيات كأس العالم

عمان – الغد – رحب الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، بطلب نظيره السوري باستقبال مباريات منتخب سوريا ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022، لتقام على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وأكد الاتحاد في رده على الطلب الذي تقدم به نظيره السوري، استعداده لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لضمان إقامة مباريات المنتخب الشقيق، ضمن المجموعة الثانية من تصفيات الدور الحاسم في الأردن وبصورة مثالية.

يذكر أن المجموعة الثانية من التصفيات تضم إلى جانب سورية، كل من إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق ولبنان.