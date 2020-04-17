“الكرة” يستجيب لقانون الدفاع.. ويخاطب “فيفا” بملف الأضرار

عمان – _ – استجاب اتحاد كرة القدم لقانون الدفاع رقم 6، المتعلق بتخفيض أجور العاملين في المؤسسة، ابتداء من شهر نيسان (إبريل) الحالي، وحتى اشعار آخر، لتخفيف الآثار المالية المترتبة على توقف النشاط.

ويأتي هذا الاجراء، في ظل تعليق نشاط كرة القدم منذ منتصف الشهر الماضي، وحتى اشعار آخر، تماشيا مع تعليمات الجهات الرسمية محليا، للتصدي لجائحة كورونا، والحد من انتشارها.

ويسري قرار تخفيض الأجور، على كافة العاملين في الاتحاد، دون المساس بالحد الأدنى للرواتب، وفقاً لقانون الدفاع، والذي راعى ايضا آلية العمل عن بُعد لكافة القطاعات التي تواصل أعمالها اليومية خارج مقرها.

وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق، تخفيض رواتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، قبل أن يؤكد يوم أول من أمس، ان القرار سيشمل كافة الموظفين، بالتزامن مع حزمة من الاجراءات الإضافية، التي تعزز ترشيد النفقات التشغيلية، تجسيدا لموازنة العام 2020.

في المقابل، يواصل الاتحاد أعماله اليومية منذ قرار تعليق النشاط منتصف الشهر الماضي، اخذا بعين الاعتبار، العديد من المحاور الرئيسية، والتي تعنى بتطوير آلية العمل بمختلف الاتجاهات.

واجرى الاتحاد، على امتداد الفترة الماضية، سلسلة من الاجتماعات، التي تضمنت تدارس خيارات استئناف الموسم 2020، وفقاً للعديد من السيناريوهات المتعلقة بقرار الجهات الرسمية بتحديد موعد للسماح بعودة نشاط كرة القدم محليا، وضرورة توقيع اتفاقية التعاون وحقوق البث التلفزيوني لبطولات المحترفين، إلى جانب الحصول على دعم مالي من الاتحاد الدولي “فيفا”، للتقليل من آثار جائحة كورونا.

في المقابل، خاطب الاتحاد أندية المحترفين كافة، لاستمزاج ارائهم ومقترحاتهم المتعلقة بملف رواتب اللاعبين، والأجهزة الفنية والادارية خلال فترة توقف النشاط، مع الأخذ بعين الاعتبار، اراء وتصورات اللاعبين والمدربين لاحقا، قبل عرضها على لجنة اوضاع اللاعبين، والتي ستتخذ عدة توصيات، لرفعها على الهيئة التنفيذية للاتحاد.

ويرتكز الاتحاد في لقاءاته مع الأندية واللاعبين والمدربين خلال المرحلة الحالية على اهمية الوصول الى صيغة توافقية، تماشياً مع ارشادات الاتحاد الدولي، والذي يحث على تخفيض الأجور خلال المرحلة الحالية، للحفاظ على الاستقرار المالي للاندية، وتقليص حجم الاضرار المتعلقة بايقاف نشاط كرة القدم حول العالم.

في ذات الاتجاه، ارسل الاتحاد دراسة شاملة الى “فيفا”، تضمنت حصر كافة الاضرار والآثار السلبية على منظومة كرة القدم الأردنية، بعد توقف النشاط، بانتظار استجابة الاتحاد الدولي لمطالبات الاتحادات الأهلية، بعد أن قدم وعوداً في وقت سابق، بامكانية توفير دعم يتناسب مع التداعيات السلبية لـ كورونا.

من جهة اخرى، رحب الاتحاد بالخطوات المتعلقة بانشاء روابط الأندية المحترفة واللاعبين، لافتا الى مساعيه عبر كافة كوادره وخبراته، لتعزيز تطلعات انشاء هذه الروابط وفق أسس واضحة، تتماشى مع المتطلبات العامة، وبما يضمن استمراريتها مستقبلاً.

ويتطلع الاتحاد خلال الفترة الحالية، الى فتح قنوات الاتصال مع مختلف الجهات الرسمية، لبحث سبل دعم اللاعبين والمدربين والأندية، وتخفيف الاعباء المترتبة عليهم، خاصة وان اغلب اللاعبين والمدربين يعد المعيل الأول لاسرته.

الى ذلك، ثمن الاتحاد العمل الكبير لمختلف اجهزته الفنية والإدارية في المنتخبات، من خلال التواصل اليومي مع لاعبي الفئات العمرية، وحرصهم على تزويدهم ببرامج تدريبية منزلية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، مع الاشراف المباشر على تطبيق التمارين المتنوعة، عبر تقنية الاتصال عن بعد.