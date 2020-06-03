“الكرة” يطالب “همة وطن” بتعويض المدربين واللاعبين

خالد الخطاطبة

عمان – يأمل اتحاد كرة القدم، برد إيجابي من رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، بشأن الطلب الذي قدمه الاتحاد قبل فترة لصندوق “همة وطن”، لتعويض المدربين واللاعبين في أندية المحترفين لكرة القدم، بصفتهم متضررين، من “جائحة كورونا” التي عصفت بجميع القطاعات في العالم بما فيها القطاع الرياضي.

وسبق لاتحاد الكرة أن خاطب رسميا صندوق “همة وطن”، الذي تم تأسيسه على خلفية تبعات فيروس كورونا، لتعويض اللاعبين والمدربين بصفتهم متضررين من هذه الجائحة، كون الغاية من الصندوق، مساعدة المتضررين بمن فيهم القطاع الرياضي.

وتفيد المعلومات أن القائمين على الصندوق، لم يردوا على خطاب اتحاد الكرة حتى الآن، رغم مرور فترة كافية على تقديم الطلب رسميا، الأمر الذي دفع اتحاد الكرة بالتعاون مع الأندية، لتكرار مطالبهم، وتبيان ضرورة هذه الخطوة، لما لها من دور كبير في إنقاذ القطاع الرياضي، وانتشال مجموعة كبيرة من اللاعبين والمدربين الذين يواصلون المعاناة من آثار تبعات فيروس كورونا، نتيجة عدم حصولهم على المستحقات المالية التي كانوا يعتاشون عليها، والتي توقفت بسبب ايقاف الانشطة الرياضية.

وتسعى أندية المحترفين بالتعاون مع الاتحاد، لطرح هذا الموضوع، عند اللقاء المرتقب بينهم وبين رئيس الوزراء الذي لم يحدد موعده حتى ظهر يوم أمس، رغم المؤشرات عن إمكانية حدوثه قريبا.

ارسال قائمة المشاركين في لقاء رئيس الوزراء

إلى ذلك، اعتمد اتحاد كرة القدم يوم أمس، قائمة بأسماء الوفد الذي سيمثل الاتحاد والأندية للقاء رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، لمناقشة إمكانية توفير الحكومة دعما ماليا للأندية والاتحاد في هذه الظروف الاستثنائية.

وتشير المعلومات أن اتحاد كرة القدم، كان يميل لضمان حضور جميع رؤساء الأندية للقاء رئيس الوزراء، ولكن ذلك لم يتأكد حتى يوم أمس، بانتظار رد رئاسة الوزراء بشأن إمكانية لقاء جميع الأندية، أو تسمية ممثلين عن الأندية، لحضور الاجتماع المتوقع عقده قريبا وفق ما تحدث به عدد من رؤساء الأندية.

ويأمل اتحاد الكرة والأندية، في اقناع الحكومة بأهمية القطاع الرياضي، خاصة كرة القدم، وضرورة دعمها في المرحلة المقبلة، بسبب المعاناة التي تعيشها، ونتيجة انسحاب “المناصير” من رعاية الموسم الكروي، الأمر الذي تسبب في كوارث مالية للأندية التي تعاني بشكل كبير.

كما تسعى الأندية لتوضيح الصعوبات التي تواجهها، وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه لاعبيها ومدربيها، الأمر الذي تسبب في ايقاع عقوبات بحقها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الذي قام حتى الأن، بحرمان 6 من الأندية الأردنية، من تسجيل لاعبين لثلاث فترات متتالية، بسب عدم قدرتها على تسديد مستحقات لاعبيها، خاصة المحترفين الأجانب.

أندية تتبنى مواقف مضللة للشارع الرياضي

كشف مصدر مطلع على الحوار الدائر في هذه الفترة بين الأندية واتحاد الكرة، بشأن حسم مصير الموسم الكروي الحالي 2020، في تصريح لـ”الغد”، دهشته واستغرابه من عدم إمتلاك بعض الأندية القدرة والشجاعة على إعلان موقفها بشكل واضح، فيما يتعلق بالغاء الدوري أو استمراره.

ولقت المصدر الموثوق، أن بعض إدارات الأندية، تظهر أمام اتحاد الكرة خلال الاجتماعات، بموقف معين، فيما تظهر أمام الاعلام والجماهير بمواقف مختلفة، معتبرا أن ذلك لا يخدم المصلحة العامة، مطالبا الأندية بالشجاعة في تبني موقف ثابت، مشيدا في نفس الوقت بشجاعة بعض إدارات الأندية التي تسير باتجاه واضح ورأي ثابت، الأمر الذي أكسبها الاحترام والتقدير.

يشار إلى أن أندية المحترفين، تنتظر حسم مصير الموسم الكروي الحالي المتأرجح بين الاستكمال والاستكمال، رغم أن المؤشرات ترجح خيار الالغاء، بناء على طلب أغلب الأندية.