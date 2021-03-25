“الكرة” يعتمد النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية لموسم 2021

عمان – الغد – صادقت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، على النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية تحت 15 و 17 و 19 للموسم الحالي 2021، الخاص بأندية المحترفين، والدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات.

ويسهم النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية، في إعطاء كافة الفرق فرصة المنافسة بدوري النخبة، بغض النظر عن درجة النادي، بالإضافة إلى توجيه الدعم للأندية التي تولي فرق الفئات العمرية اهتماماً أكبر، ما يعزز من مساعي الاتحاد في تطوير قطاع الفئات العمرية، والتي تشكل أولوية رئيسية.

وراعى النظام الجديد للبطولات، زيادة الدعم المالي للأندية المهتمة بالفئات العمرية، والتي تتأهل للمراحل النهائية من أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وطلب الاتحاد من أندية الدرجة الثالثة والأكاديميات المرخصة الراغبة بالمشاركة ببطولات هذا العام، تحديد الفئات العمرية المراد المشاركة بها بالبطولات، مع ضرورة تزويد الاتحاد بجميع الوثائق المطلوبة لغايات الترخيص وإرسالها عبر البريد الالكتروني [email protected] ، بموعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، حيث يعد الترخيص شرطاً أساسياً لمشاركة الفرق بمنافسات الموسم الجديد.

وتنطلق بطولات الفئات العمرية اعتباراً من الثلث الأخير من شهر حزيران (يونيو) المقبل، مع تقسيم الفئات المعتمدة هي وفق التالي:

فئة تحت 19 سنة: مواليد 2002/2003

فئة تحت 17 سنة: مواليد 2004/2005

فئة تحت 15 سنة: مواليد 2006/2007

فئة تحت 13 سنة: مواليد 2008/2009/2010

وتالياً النظام الجديد لبطولات الفئات العمرية للموسم 2021:

بطولات المحترفين:

الدور الأول: جميع بطولات الفئات العمرية لأندية المحترفين تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يلعب كل فريق 11 مباراة وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الستة الأولى الى الدور الثاني.

الدور الثاني (دوري النخبة): يقام بمشاركة الفرق المتأهلة من الدور الأول، وتقام مباريات هذا الدور بنظام الدوري الكامل ذهاباً وإياباً، خلال الموسم 2021، بحيث يلعب كل فريق (10) مباريات.

بطولات الدرجات الأولى والثانية والثالثة:

الدور الأول لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة: يقام بنظام المجموعات وتقام الأدوار اللاحقة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، والفرق المتأهلة للدور نصف النهائي تشارك في المرحلة الثانية من بطولات الفئات العمرية.

المرحلة الثانية: تشارك في هذه المرحلة الفرق الأربعة المتأهلة من الدور الأول لبطولات أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات بالإضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من (7-12) من بطولات الفئات العمرية لأندية المحترفين، وتقام مباريات هذه المرحلة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة بحيث يلعب كل فريق 9 مباريات.

تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية المحترفين خلال الموسم القادم 2022 بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال موسم 2022، بغض النظر عن درجة النادي.