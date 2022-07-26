“الكرة” يعقد ورشة عمل لمدربي الفئات العمرية بأندية المحترفين

عمان – الغد – عقدت الدائرة الفنية في اتحاد كرة القدم، ورشة عمل فنية، لمدربي الفئات العمرية بأندية المحترفين، تحت عنوان “إدارة مسار وطريق اللاعبين”.

واشتملت الورشة على عدة محاور، في مجال التطوير والاهتمام بلاعبي الفئات العمرية، والاعتناء بهم فنيا وذهنيا، وصولا للفريق الأول.

وركزت الورشة على أهمية الكشف عن اللاعبين الموهوبين، وتهيئة الظروف المناسبة لهم لخوض منافسات بطولات الفئات العمرية، وانعكاس ذلك ايجابياً على الأندية والمنتخبات الوطنية.

وحاضر بالورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي “عن بعد”، المدير الفني للاتحاد اليكساندر جيتزي، وبحضور المدراء الفنيين لفرق الفئات العمرية بالأندية.

وتأتي الورشة في اطار مساعي الاتحاد للارتقاء بعمل قطاع الفئات العمرية، وتعزيز مساعي صقل وتأهيل ورعاية اللاعبين صغار السن، وتهيئة الظروف الملائمة لهم لتطوير بمستواهم، وصولاً الى الفرق الأولى والمنتخبات الوطنية.