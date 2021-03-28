“الكرة” يُصدر جدول مرحلة الذهاب من دوري المحترفين 2021

عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين 2021، والتي تنطلق يوم 8 نيسان (أبريل) المقبل، متضمناً توقيت اللقاءات والملاعب.

ويراعي الجدول، إقامة المباريات خلال شهر رمضان المبارك، وتوزيع لقاءات كل جولة على مدار الأسبوع، لضمان بث أكبر عدد ممكن من المباريات، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاركات الآسيوية للوحدات والفيصلي والسلط، إلى جانب التوقف الدولي نهاية أيار وحتى منتصف حزيران، واستكمال المنتخب الوطني للتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022.

يذكر أن مرحلة الذهاب تختتم في 18 تموز القادم، قبل عيد الأضحى المبارك، فيما سيتم لاحقاً تعديل فترة القيد والتحرير الثانية لموسم 2021.

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