“الكرة” يُناقش مع أندية المحترفين استراتيجية الاستدامة والتمكين المالي

عمان – الغد – أعد الاتحاد الأردني لكرة القدم، استراتيجية للاستدامة والتمكين المالي لأندية المحترفين ومختلف الدرجات، بناءً على دراسة مستفيضة حددت أبرز مسببات الضائقة المالية لدى الأندية وسبل تجاوزها، للوصول إلى مرحلة التوزان والاستقرار المالي خلال السنوات القادمة.

وتهدف استراتيجية الاستدامة والتمكين المالي إلى مساندة الأندية لتجاوز التحديات المالية التي تواجهها باستحداث تعليمات وإرشادات تنظيمية تكفل للأندية وقف النزيف المالي وتحقيق الاستقرار خلال أربعة مواسم.

وسيتم عرض الاستراتيجية بإطارها الزمني على أندية المحترفين يوم السبت 23 كانون الثاني لمناقشة أهم محاورها بغية تطبيق الإجراءات المنبثقة عنها بدءاً من الموسم المقبل 2021.