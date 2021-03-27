الكردي يحتل المركز الأول عربيا بتصنيف هواة الغولف

عمان– احتل لاعب منتخب الغولف شيرغو الكردي المركز الأول عربيا و31 آسيويا و393 عالميا، وفق التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد العالمي للهواة.

وجاء هذا الانجاز بعد تألق اللاعب الكردي اللافت في جميع البطولات التي شارك فيها على مختلف الصعد.

وكانت آخر مشاركاته أمام المصنفين الأوائل في العالم، وتحقيقه نتائج مميزة في بطولة السعودية الدولية، وبطولة قطر ماسترز التي تعد من أهم بطولات الجولة الأوروبية للجولف للمحترفين التي حظيت بمشاركة نخبة من نجوم العالم في الغولف.

وأكد نائب رئيس اتحاد الغولف ناصر الشوملي في تصريح صحافي اليوم السبت، أن الكردي نجح في تحقيق قفزة لافتة في التصنيف العالمي وحسين تصنيفه على مستوى الهواة عالميا، وكان في الترتيب 1876 عالميا بداية عام 2020 ثم تقدم إلى المركز 1200 في نهاية العام ذاته بعد مشاركات ونتائج مميزة في بطولات تي بي تور وكلاتش تور في المملكة المتحدة، قبل أن تتحقق القفزة الأكبر خلال العام 2021 حيث تقدم اللاعب إلى المركز 393 على مستوى العالم والمركز 31 على مستوى قارة آسيا، والمركز الأول على المستوى العربي في رياضة الجولف.

وأعرب الكردي عن فخره بهذا الإنجاز الذي يسهم في رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل، معربا عن شكره لكل من وقف خلفه في مسيرته التي بدأت منذ أن كان طفلا في السابعة من عمره، مستذكرا وقوف كل من اللجنة الأولمبية الأردنية وهي الداعم الاكبر له وكذلك شركه واحة آيلة للتطوير، وأسرة الاتحاد الاردني للجولف.

واعرب رئيس الاتحاد الاردني للجولف هاني العبداللات عن سعادته البالغة بهذا الانجاز للأردن والوطن العربي، معبرا عن شكره لكل من ساهم وساند اللاعب في طريقه نحو النجومية والنجاح.

بترا