الكردي يحتفظ بلقب بطولة الأردن الدولية للجولف

محمد عمّار

عمان – احتفظ لاعب المنتخب الوطني شيرغو الكردي، بلقبه بطلا لبطولة الأردن الدولية المفتوحة بالجولف للعام الثاني على التوالي، بعد ان تمكن من انهاء البطولة بالمركز الأول برصيد 214 ضربة، بعد ان كان متصدرا ترتيب اللاعبين مع ختام اليوم الثاني للبطولة التي اقيمت أمس على ملاعب واحة أيلة للجولف في العقبة.

الكردي انهى البطولة برصيد 214 ضربة، منهيا اليوم الاخير برصيد 71 ضربة وبفارق ضربتين تحت المعدل، متقدما بفارق 8 عن الوصيف المغربي أمين كراز الذي انهى اليوم الاخير برصيد 72 ضربة وبمجموع 222 ضربة، وبفارق ضربة واحدة عن صاحب المركز الثالث مواطنه مهدي الفاخوري الذي جمع 223 ضربة منهيا اليوم الاخير برصيد 77 ضربة.

العراقي عامر راضي تقدم من المركز الخامس ليحل بالمركز الرابع برصيد 230 ضربة، منهيا اليوم الأخير برصيد 73 ضربة، وتقدم السعودي عبدالرحمن منصور للمركز الخامس منهيا اليوم الاخير برصيد 75 ضربة وبمجموع 233 ضربة، وتقدم العُماني عزان الرمحي خطوة واصبح سادسا بعد ان انهى البطولة برصيد 236 ضربة، وتراجع اللاعب الفلسطيني مازن النوباني من المركز الرابع الى المركز السابع بعد ان انهى اليوم الأخير برصيد 85 ضربة وبمجموع 241 ضربة، وحافظ السعودي فهد المنصوري على المركز الثامن برصيد 244 ضربة بعد ان انهى اليوم الختامي برصيد 77 ضربة، وحل العُماني احمد البلوشي تاسعا برصيد 246 ضربة، وبقي اللبناني طوني ابو سرحال على المركز العاشر برصيد 253 ضربة.

وعلى صعيد نتائج لاعبي المنتخب تراجع أسد الرواشدة للمركز الثالث عشر متراجعا خطوة، بعد أن انهى اليوم الأخير برصيد 88 ضربة وبمجموع 264 ضربة، وبقي طارق الغبابشة في المركز الخامس عشر برصيد 268 ضربة منهيا اليوم الأخير برصيد 85 ضربة.

وفي نتائج الفئات العمرية حل حمزة سليمان بالمركز الأول برصيد 162 ضربة، وحل عبدالله حسن وصيفا برصيد 187 ضربة، ريان حسن ثالثا برصيد 193 ضربة، يامن قعدان بالمركز الرابع برصيد 214 ضربة، عمر قعدان بالمركز الخامس برصيد 215 ضربة وسالم العبداللات بالمركز السادس برصيد 222 ضربة، فيما فازت الأردنية مجد نجادا بالمركز الأول على فئة السيدات برصيد 83 ضربة.

وفي ختام البطولة قام رئيس الاتحاد هاني العبداللات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتبادل توزيع الميداليات على الفائزين، وكأس البطولة للبطل الأردني شيرغو الكردي.