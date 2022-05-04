الكردي يحصل على أول بطولة إحترافية بالجولف

حقق لاعب الجولف الأردني، شيرجو الكردي، إنجازا مميزا في مسيرته بحصوله مساء أمس الثلاثاء على لقب بطولة جولة THE SPRINGS والتي أُقيمت في مدينة والينجفورد البريطانية لتكون أول بطولة إحترافية يتحصل على لقبها اللاعب البالغ من العمر 18عاما.

ونجح الكردي في إنهاء منافسات البطولة بالمركز الأول بعد أن حقق 67 ضربة وبواقع 5 ضربات تحت المعدل ومتفوقا على كل من الإنجليزيين أليكس هولمز والذي حقق 68 ضربة، بواقع 6 ضربات تحت المعدل، وهو نفس ما حققه اللاعب جون بولتون.

وبهذا الإنتصار أصبح شيرجو الكردي أول لاعب أردني وعربي يحصل على بطولة إحترافية في رياضة الجولف بالقارة الأوروبية.

ويعتبر شيرجو الكردي من أفضل المواهب الشابة في رياضة الجولف على المستوى العربي والآسيوي ويحظى بسمعة طيبة دوليا بفضل الإنجازات الكبيرة التي حققها في سن مبكر من مسيرته برياضة الجولف، كما أنه اللاعب الأردني والعربي الوحيد الذي يمتلك تصنيفا عالميا مع المحترفين في رياضة الجولف. (بترا)