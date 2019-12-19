الكرش الكبير يدق ناقوس الخطر

الغد- أوردت مجلة “أبوتيكن أومشاو” ‫الألمانية كما نقلت الجزيرة أن محيط البطن الكبير يدق ناقوس الخطر؛ حيث يرتفع خطر الإصابة ‫بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية ‫والسكتات الدماغية.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدهون التي ‫تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، كما أن الخلايا الدهنية تتسبب في إفراز ‫هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب على سبيل المثال في تكلس ‫الأوعية الدموية.

‫‫ويوصي الخبراء بألا يزيد محيط الخصر لدى النساء عن 88 سم، وعن 102 سم ‫لدى الرجال، ويتم قياس محيط الخصر أعلى السرة بقليل مع ‫مراعاة ألا يشمل القياس البطن.

مخاطر

‫ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص الذين يكون محيط البطن ‫لديهم كبيرا، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تتراوح بين 5% و10%، ‫وذلك من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة ‫الحركية.

من جهتها، قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ‫الأغذية المصنعة تشكل خطرا جسيما على الصحة؛ حيث إنها لا تؤدي إلى ‫البدانة فقط، بل ترفع أيضا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية ‫والسكتات الدماغية.

‫وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنعة على ما ‫يعرف بالدهون المتحولة “Trans fats”، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار ‫بالدم، مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

‫ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل ‫البطاطس المقلية ورقائق البطاطس (شيبس) والمخبوزات والحلويات والأطعمة ‫الجاهزة والوجبات السريعة.