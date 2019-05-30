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الكركي رئيسا لمجمع اللغة العربية لدورة ثانية

منذ ساعتين
الدكتور خالد الكركي

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عمان- انتخب مجلس مجمع اللغة العربية الأردني الدكتور خالد الكركي رئيساً للمجمع لدورة ثانية.
وقال المجمع في بيان له اليوم ، انه تم عقد جلسة خاصة اليوم الخميس استناداً إلى المادة العاشرة من قانون المجمع لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضاء المجمع”.
وأشار الى أن جلسة الانتخاب أسفرت عن انتخاب الدكتور الكركي رئيسا للمجمع، والدكتور محمد حمدان نائباً للرئيس، والدكتور همام غصيب عضواً للمكتب التنفيذي للمجمع بالإجماع”.-(بترا)

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