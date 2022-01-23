الكرك: أراض تستعيد قيمتها بعد تطبيق تعديلات نظام الأبنية

هشال العضايلة

الكرك– استعادت الآلاف من قطع الأراضي في محافظة الكرك، وخصوصا ذات المساحات الصغيرة، قيمتها بالسوق، بعد تعديل نظام الأبنية مؤخرا، والذي جاء اثر مطالبات شعبية استمرت على مدار عامين.

ومع بدء تطبيق التعديلات الجديدة أصبح بامكان ملاك الأراضي الصغيرة بيعها أو البناء عليها من دون الغرامات المالية الكبيرة التي كان يفرضها النظام القديم، بسبب اشتراطات الارتدادات ومتطلبات ترخيص الابنية التجارية في مختلف المناطق.

وأكد مدير ادارة الشؤون المحلية بمحافظة الكرك المهندس نبيل القسوس ان تعديلات نظام الابنية الجديد عمل على تخفيف القيود على المواطنين بما يخص بالبناء، مشيرا الى ان التعديلات عملت على تخفيض قيمة رسوم التجاوزارت والغرامات المالية على المخالفات ومساحات البناء.

وبين ان النظام الجديد يقوم على اعطاء البلديات 60 % من قيمة الرسوم، لافتا انه من المتوقع ان تسهم التعديلات على النظام بانتعاش حركة البناء.

وعلى مدى عامين، تراجعت بشكل ملحوظ عمليات بناء وترخيص الأبنية، بسبب الرسوم المالية والغرامات التي كان يفرضها نظام الأبنية القديم، والذي طبق قبل عامين.

وكان مجلس الوزراء قد أقر قبل شهر تعديلات على نظام الابنية شملت مختلف بنود النظام، وخصوصا في مجال تراخيص البناء والارتدادات ورسوم الأبنية وغيرها والتي كانت مثار شكاوى من قبل مواطنين في مختلف مناطق المملكة وخصوصا في مجال العقار.

وكانت شكاوى مواطنين ومستثمرين بقطاع الإسكان وبلديات بمختلف مناطق المملكة، قد زادت بسبب تبعات نظام الأبنية قبل التعديل والمعمول به منذ عامين، تبعها اتخاذ نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وتحديدا قبل ستة اشهر قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة نظام الأبنية رقم (16) لسنة 2016 وتعديلاته.

ووفق إحصاءات لنقابة المهندسين بالكرك فإنه ومنذ العام 2019، وهو تاريخ بدء تنفيذ النظام على أرض الواقع، شهد قطاع الانشاءات تراجع عمليات التراخيص للأبنية بنسبة كبيرة.

وأكد سكان ومواطنون بالكرك ان اراضيهم ومع بدء تطبيق نظام الأبنية على أرض الواقع والذي أقرته الحكومة قبل عامين، فقدت الآلاف من قطع الأراضي قيمتها لعدم القدرة على استثمارها من قبل أصحابها، بسبب القيود والغرامات المالية الكبيرة التي وضعت في النظام، لا سيما وأنه حدد مساحة معينة للبناء والارتدادات التي لا تتوافق مع مساحات الأراضي في غالبية المناطق.

وأشاروا إلى أن عدد كبيرة من قطع الأراضي، وخصوصا ذات الاستخدام التجاري في مراكز المدن والبلدات، أصبحت غير ذات قيمة على الإطلاق، وخصوصا تلك الصغيرة منها، والتي لا تزيد مساحاتها على دونم، مؤكدين ان التعديلات التي اجريت مؤخرا اعادت الارض لاصحابها وبات بامكانهم ان يستثمروا فيها من خلال البيع او البناء عليها بمختلف انواع البناء السكني او التجاري.

وأوضح ايمن الضمور ان التعديلات الأخيرة التي احدثتها الحكومة جاءت لتنهي حالة الجمود التي سادت قطاع البناء والانشاءات في محافظة الكرك وخصوصا فيما يتعلق بقطع الاراضي التي كانت قد توقف العمل فيها بسبب رسوم البناء وغرامات المخالفات وغيرها من الأمور المتعلقة بالبناء في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة سوف تسهم في استعادة الأراضي لقيمتها التي فقدتها، وخصوصا التجارية منها.

وأشار مستثمر بقطاع الاسكانات هاشم احمد انه من المتوقع ان يشهد سوق الأراضي وعمليات البناء السكني والتجاري خلال الفترة المقبلة حركة جيدة مع بدء تطبيق تعديلات نظام الابنية الجديد الذي اقرته الحكومة والذي جاء على خلفية النظام القديم والذي احدث خللا كبيرا في قطاع الانشاءات واوقف سوق العقارات.

وبين ان اعداد كبيرة من قطع الاراضي العائدة ملكيتها للمواطنين سوف تستعيد قيمتها مع دخول تطبيق تعديلات النظام من قبل البلديات، والذي يسهم في التخفيف على المواطنين في مختلف رسوم البناء والأراضي وغيرها من الرسوم.

وأكد خبير عقاري بالكرك خلف المبيضين، أن الآلاف من قطع الأراضي بمختلف مناطق المحافظة أصبحت بلا قيمة حقيقية لها بسبب نظام الأبنية السابق، حيث توقفت عمليات الشراء والبيع، موضحا أن نظام الأبنية الذي بدئ بتطبيقه قبل عامين تسبب بتراجع حركة البناء والاستثمار في قطاع العقارات، لافتا الى انه مع اجراء التعديلات الأخيرة على النظام عادت الامور الى سابق عهدها من حيث انتعاش الحركة ببناء المنازل السكنية أو البناء التجاري في محافظة الكرك.

وقال رئيس فرع نقابة المهندسين بالكرك المهندس وسام المجالي إن تعديلات النظام الجديد للأبنية ستسهم في انتعاش حركة البناء والاستثمار بالعقارات بالمحافظة، بعد ان شهدت تراجعا خلال العاميين الماضيين.