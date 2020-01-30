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الكرك: إزالة جزء من الأرصفة وسط المدينة

منذ 14 دقيقة

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الكرك – باشرت بلدية الكرك الكبرى اليوم الخميس، بإزالة جزء من الأرصفة المنشأة على جوانب شارع الملك طلال الواقع وسط مدينة الكرك.
وأوضح نائب رئيس البلدية بسام الجعافرة أن هذا القرار جاء بعد رفض مشغلي الخطوط الداخلية الاستجابة لقرار نقل الباصات إلى المجمع الجديد، مؤكدا أن البلدية ستقوم مباشرة بتعبيد الشوارع التي شهدت أعمال الإزالة استمرارا للحركة التجارية والخدمية داخل المدينة. وأضاف الجعافرة أن إزالة هذه الأرصفة تهدف إلى إتاحة الفرصة لحافلات خطوط النقل الداخلية الدخول للمدينة تماشيا مع قرار إغلاق مجمع البُرْكَة لتطوير المشروع السياحي في المدينة.(بترا)

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