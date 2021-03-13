الكرك: إضراب حافلات عمومية بالكرك احتجاجا على خفض سعة التحميل

هشال العضايله

الكرك – اضربت حافلات النقل العمومية العاملة على الخطوط الداخلية بالكرك اليوم السبت عن العمل احتجاجا على تخفيض الحكومة لسعة التحميل الى 50 بالمائة وفقا لاجراءات مكافحة كورونا اول من امس .

وتوقفت الحافلات العمومية في منطقة جسر الكرك على مدخل مدينة الكرك من الجهة الشرقية ، ما تسبب بازمة نقل بالمحافظة وسط شكاوى المواطنين من اضطرارهم الى استخدام وسائط النقل الخاصة باجرة مرتفعة . واكد سائقون انهم يضربون عن العمل بسبب تكبدهم خسائر مالية كبيرة بسبب ارتفاع كلفة التشغيل مع خفض نسبة التحميل . وخصوصا في حال الخطوط الطويلة التي تصل الى 50 كم .