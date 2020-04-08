الكرك: إغلاق شوراع فرعية ببلدات بحواجز إسمنتية

هشال العضايله

الكرك– اغلقت الاجهزة الرسمية بمحافظة الكرك امس العديد من الشوارع الفرعية في البلدات الرئيسية بالمحافظة بالحواجز الاسمنتية لمنع حركة السير على هذه الشوارع للمركبات غير المصرح لها بالحركة.

وقامت آليات البلديات المختلفة بوضع الحواجز في المناطق التي تم تحديدها من قبل الاجهزة الامنية لمنع الدخول الى الشوارع الرئيسية.

وقال محافظ الكرك جمال الفايز ان الاجهزة الرسمية عملت على اغلاق العديد من الشوارع الفرعية ببلدات ومدن الكرك ومؤتة والمنشية وغيرها من البلدات حرصا على سلامة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية ، مشيرا الى ان الاغلاق جاء لمنع دخول المركبات غير المصرح لها بالدخول الى الشوارع الرئيسية بالبلدات والمدن حيث تقع المحال التجارية التي يتسوق منها المواطنون خلال اليوم.

واشار الى ان هذه الاجراءات جاءت حرصا على تطبيق الاجراءات الرسمية بخصوص الحظر لحركة المركبات ومنع اية دخول من شوارع فرعية على الشوارع الرئيسية التي بتم السيطرة عليها من خلال مداخل المدن من خلال نقاط غلق للاجهزة الامنية والجيش.