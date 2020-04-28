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الكرك: احتجاز 369 مركبة منذ بدء الحظر

منذ 50 دقيقة
مركبات محجوزة - أرشيفية

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الكرك- احتجزت الأجهزة الأمنية في الكرك 369 مركبة مخالفة لتعليمات قرار الدفاع الخاص بحظر التجول منذ إعلان الحظر وحتى أول من أمس.
وقال مدير شرطة الكرك، العقيد خليل العبداللات، إن فرق مراقبة الحظر حجزت المركبات وعددها 369 مركبة من بينها 282 مركبة داخل ساحات الحجز الرئيسية وحوالي 87 مركبة داخل المراكز الامنيه بالمحافظة.
ولفت إلى أن الأجهزة المعنية بدأت بتسليم المركبات لأصحابها قبل يومين بعد استكمالهم كافه الإجراءات اللازمة لذلك.

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