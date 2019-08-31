الكرك: اختتام فعاليات مهرجان صيف الاردن

هشال العضايله

الكرك – اختتمت في مدينة الكرك امس فعاليات مهرجان ” صيف الاردن ” والتي استمرت فعالياته على مدار احد عشر اسبوعا ، في موقع اطلاق الفعاليات في الساحة الرئيسية من امام قلعة الكرك التاريخية .

وشهدت فعاليات المهرجان في ختامها حضورا جماهيرا كبيرا. حيث نظمت مجموعة من النشاطات الفنية والمسرحية والتي لاقت تجاوبا من الحضور الذي مثل مختلف مناطق محافظة الكرك .

وتضمنت فعاليات المهرجان مشاركة فنية للفنان جهاد سركيس الذي قدم وصلات غنائية من على مسرح المهرجان ، وتضمنت الاغاني مجموعة منوعة من البومات الفنان سركيس والتي نالت اعجاب الحضور من المواطنين .

كما قدمت احدى الفرق الفنية مسرحية للاطفال بالاضافة الى تقديم مجموعة من الفنانين رسومات للاطفال على الوجه.

وقال مندوب محافظ الكرك المتصرف شايش المجالي ان محافظة الكرك وهي تشهد اختتام فعاليات مهرجان صيف الاردن لتعتز بان هذا المهرجان قد اوجد حالة من الفرح الدائم بين ابناء المحافظة واطفالها ، لافتا الى ان المهرجان تميز على مدى اسابيع عديدة بروح وطنية والزخم الكبير بالمشاركة من المواطنين التواقين الى الفن الراقي والملتزم ،مؤكدا ان فكرة المهرجان وتنظيمه خلال موسم الصيف وفي مختلف المحافظات الاردنية يؤكد اهمية الفنون في حياة الناس

وبين ان كل فعاليات المهرجان بالكرك والتي وضعت في مكان واحد وهو ساحة قلعة الكرك كانت متنوعة وبحيث انها جاءت لتلبية اذواق الناس جميعا وتشمل العروض الفنية الوطنية بالاضافة الى عروض ومهرجانات الاطفال والتي ادخلت الفرح والسعادة الى قلوب الاطفال.

من جهته اكد مدير سياحة الكرك محمود الصعوب ان اختتام فعاليات مهرجان ” صيف الاردن ” بهذه الحماسة والنشاط يؤشر الى اهتمام المواطنين بالفعاليات الفنية وشوقهم الشديد للمشاركة والتعرف على الابداع والفن الوطني المتميز .

ولفت الصعوب الى ان المهرجان لاقى نجاحا مميزا طوال الفترة الماضية ما يؤدي الى الاستمرار في تنظيم فعاليات مهرجانات مماثلة بالمستقبل وخصوصا وان هناك تواصل من المواطنين مع اللجان المنظمة بهدف جعل المهرجات عنوانا سنويا دائما، مشيرا الى ان وجود المهرجان بالقرب من القلعة ساهم في اهتمام السياح بحضور بعض فعاليات المهرجان وخصوصا تلك المتعلقة بالاغاني الشعبية الاردنية.

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