الكرك: اعفاء 30 محلا تجاريا من دفع الإيجارات

الكرك- قرر عدد من مالكي العقارات في محافظة الكرك إعفاء نحو 30 مستأجرا من الاجور المترتبة على محلاتهم هذا الشهر، نتيجة للظروف التي يمر بها الوطن لتجاوز اضرار وباء كورونا.

وقال مالكو العقارات لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان قرار الاعفاء والتنازل عن الاجور هذا الشهر يأتي تضامنا مع الوطن ومع التجار، نظرا الى اغلاق محالهم بسبب التزامهم بالقرارات الحكومية بعدم فتحها. وأشاد رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة، بقرار المالكين، معتبرا ان ما قدموه من موقف هو وطني تكافلي تجاه تجار المدينة، نتيجة لما يمر به الوطن من أزمة مالية خانقة بسبب تفشي وباء كورونا وما تبعه من اجراءات صعبة.

وناشد القرالة جميع أصحاب العقارات التجارية في المحافظة التوجه للتخفيف عن كاهل تجار المدينة قدر الاستطاعة، خاصة ما يتعلق بإيجار المحلات.-(بترا)