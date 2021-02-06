الكرك: افتتاح معرض مكتبة الأسرة وإطلاق البرنامج الوطني للقراءة

هشال العضايله

الكرك – افتتح في مركز الحسن الثقافي بمدينة الكرك اليوم المعرض الوطني لمكتبة الاسرة واطلاق البرنامج الوطني للقراءة الذي تنظمة وزارة الثقافة في مختلف مناطق المملكة .

ورعى اطلاق فعاليات المعرض في قاعة المعارض في مركز الحسن الثقافي ممثل محافظة الكرك مدير القضاء ابراهيم العطيات بحضور مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايله .

وقالت مديرة الثقافة الشمايله ان مشروع وزارة الثقافة في تنظيم معارض الكتب بأسعار زهيدة ضمن فعاليات البرنامج الوطني للقراءة ومكتبة الاسرة يمثل فرصة حقيقية للمواطنين بمختلف مناطق المحافظة للحصول على الكتاب باسعار رخيصة وفي متناول الجميع .

واشارت الشمايلة، إلى ان المعرض يتضمن 40 كتابا من العناوين الثقافية المختلفة في عدد من صنوف المعرفة في التراث والدراسات الأردنية والتراث العربي والإسلامي، والأدب الأردني والأدب العربي والعالمي وفي الفكر والحضارة. مؤكدة ان المعرض يأتي في ظروف جائحة كورونا بحيث تقوم المديرية بتوفير كافة اشتراطات السلامة من حيث تنظيم عملية زيارة المعرض بعدد قليل ضمن القاعة حرصا على سلامة المواطنين .