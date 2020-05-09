الكرك: الحظر يدفع بالكثير من العمال إلى تغيير قطاعات أعمالهم

هشال العضايلة

الكرك- دفعت ازمة الكورونا والاجراءات الرسمية التي لجأت اليها الاجهزة الرسمية في ادارة الازمة، والمتعلقة بفرض حظر التجول وتعطيل كافة الاعمال خلال الفترة الماضية، الكثير من العمال بمحافظة الكرك، الى تغيير قطاعات اعمالهم والتي كانوا يعملون بها سابقا بعد توقفها.

فقد اضطر العديد من العاملين في المجالات المتوقفة عن العمل خصوصا النقل الذي ما يزال متوقفا بنسبة كبيرة، الى البحث عن فرصة عمل جديدة في احدى مجالات العمل المتاحة خلال هذه الازمة، بهدف توفير مصدر دخل لأسرهم، لاسيما وانهم لا يحصلون على راتب شهري.

ويقول اسامة سيف الدين، ويقطن في بلدة الثنية وكان يعمل في قطاع النقل العام بتنظيم تحميل وتنزيل الركاب على الخطوط العاملة من جامعة مؤتة باتجاه العديد من القرى والبلدات، انه كان يعمل منذ اكثر من عشر سنوات بتنظيم نقل الركاب، ويحصل على اجر يومي مناسب يكفي لإعالة اسرته، بيد انه ومع بدء تعطيل المؤسسات ومختلف مرافق الدولة والمجتمع، تعطلت احواله وفقد مصدر الدخل الوحيد لأسرته، بحيث اصبح بلا مصدر دخل يوفر له لقمة العيش.

واضاف انه وخلال ايام قليلة بعد فك حظر التجول بمحافظة الكرك، فكر كثيرا وتأكد من ان قطاع النقل العام لن يعود للعمل قريبا مع استمرار تعطيل الدوائر والمؤسسات وخصوصا الجامعات والمدارس، مشيرا الى انه قام بتغيير عمله السابق، بحيث اصبح يعمل في احد محال الخضار والفواكه وبأجرة معقولة، لتوفير احتياجات اسرته اليومية من الطعام وغيرها من الاحتياجات، وخصوصا في شهر رمضان المبارك.

واكد انه لم يقدم على اي طلب للحصول على مساعدة من الجهات الرسمية مثل الكثير من العمال، بل ذهب للحصول على العمل وحتى لو لم يكن لديه خبرة كافية.

العامل الوافد سامح علي، كان يعمل سابقا في قطاع الانشاءات عاملا بالمياومة، ولديه خبرة قديمة في هذا المجال، يلفت الى انه وبعد فترة من التعطل واستنفاد جزء كبير من مدخراته، اضطر الى ان يقوم بتبديل عمله الى عمل آخر، مشيرا الى انه اصبح يقوم بالذهاب الى المنازل وتقديم خدمات تنظيف البساتين والحدائق والعناية بالاشجار.

واشار الى انه اشترى ادوات العمل وهو يقوم الآن بالعمل بشكل يومي وبأجرة مناسبة، في مناطق مختلفة من المحافظة.

وبين ان تعديل الحظر اليومي بالكرك من الساعة الثامنة صباحا، ساعده في انجاز اعماله والخروج من مكان سكنه مبكرا، للحصول على العمل الذي يوفر له أجرا مناسبا.

وتؤكد السيدة ام شيماء التي كانت تملك محل كوافير سيدات بالكرك، انها فقدت مصدر رزقها طوال فترة الحظر ، مشيرة الى ان قطاع صالونات السيدات والرجال، كان الاكثر تضررا من ازمة فيروس كورونا، كونهم آخر المحال التجارية التي سمح لها بالعمل، مشيرة الى انه ورغم فتح المحال الا ان هذا القطاع ليس مطلوبا كثيرا خلال الازمة، لأسباب عديدة اهمها الحظر بعد الساعة السادسة مساء، في الوقت الذي كانت تشهد فيه هذه الصالونات نشاطا اكبر خلال فترة المساء.

وأشارت الى انها وبسبب فقدها لعملها ومصدر رزقها، اضطرت مع بعض السيدات الى عمل آخر وهو المساعدة في تجهيز بعض المستلزمات الغذائية من الحبوب البلدية، وخصوصا تلك المتعلقة بالوجبات التقليدية وبيعها، من خلال التواصل مع بعض المحال التجارية والبقالات وبعض محال الخضار والفواكه، مشيرة الى انها توفر دخلا مناسبا بديلا عن التعطل الذي اصاب العديد من المهن بالشلل، وادى الى قطع مصدر الدخل لمئات الأسر بالمحافظة.