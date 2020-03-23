الكرك: الحظر يهدد مئات الآلاف من رؤوس الماشية بالهلاك

هشال العضايلة

الكرك – منع حظر التجول الذي أقرته الحكومة قبل ايام ضمن سياستها في مكافحة فيروس كورونا، آلاف مربي الماشية في مختلف مناطق محافظة الكرك، من الاعتناء بمواشيهم وتركها بدون عناية وتقديم الأعلاف لها، وخصوصا تلك البعيدة عن المناطق السكنية، وهو ما يهدد بهلاك مئات آلاف المواشي.

وكان عدد من مربي الماشية والمزارعين قد تم توقيفهم من قبل الاجهزة الامنية اثناء محاولة انتقالهم من منازلهم الى مناطق وجود حظائر مواشيهم بمناطق مختلفة بالمحافظة.

وشكا مربو ماشية ومزارعون بالكرك، من ان قرار استثناء المزارعين من قرار حظر التجول لم يشملهم، واقتصر على بعض المزارعين والمربين الذين لديهم صلات وعلاقات مع الجهات الرسمية.

وقالوا ان التصاريح التي قدمت للمربين والمزارعين بالكرك هي في حدود ضيقة ولا تصل الى 10 بالمائة من الاعداد الحقيقية للمربين والمزارعين، الامر الذي سيؤدي الى هلاك المزروعات والمواشي في حال بقيت كما هي عليه من الاهمال وعدم الاهتمام كما هو الحال اليوم، لاسيما وان المواشي تحتاج الى مياه واعلاف يوميا.

وكانت مديريات الزراعة بمحافظة الكرك قد شهدت خلال اليومين الماضيين ازدحاما شديدا من قبل مربي الماشية والدواجن والمزارعين، حيث تجمع آلاف المربين والمزارعين للمطالبة بتصاريح استثناء حظر التجول أسوة ببقية الجهات التي استثناها قرار حظر التجول.

واكد مدير زراعة الكرك المهندس خالد الصرايرة، ان مديريات الزراعة بمختلف مناطق المحافظة شهدت ازدحاما شديدا من قبل المربين والمزراعين للمطالبة بإعطائهم تصاريح للتجول للوصول الى مزارعهم ومناطق تواجد مواشيهم، غير ان مديرية زراعة الكرك حصلت وفقا للتعميم الجديد من ادارة الازمات على حوالي 600 تصريح لمحافظة الكرك وحوالي 350 تصريحا للمزارعين بالاغوار الجنوبية.

ولفت الى ان هذا العديد غير كافي على الاطلاق ولا يمكن ان يخدم كافة قطاع المربين للمواشي والمزارعين الآخرين ومربي الدواجن بالمحافظة.

وبين الصرايرة، ان هناك حوالي 5 آلاف مربي ماشية، بالاضافة الى 200 مربي دواجن لاحم وبياض، وهم جميعا بحاجة ماسة الى الوصول الى مواشيهم ومزارعهم لكي تبقى عملية الانتاج مستمرة، وعدم تعرض المواشي للهلاك في الفترة الحالية مقدرا أعداد المواشي بمحافظة الكرك بحوالي 700 ألف رأس اغنام وماشية وهي اعداد كبيرة وبحاجة الى عناية.

وقال مربي الماشية علي الضمور، ان مربي الماشية بالكرك يعانون من عدم قدرتهم على الوصول الى مواشيهم في مناطق وجودها وخصوصا تلك التي تتواجد شرقي محافظة الكرك لعدم قدرتهم على التنقل بسبب حظر التجول، لافتا الى ان اعدادا قليلة فقط من المربين حصلوا على تصاريح الاستثناء من قبل الجهات الرسمية للوصول الى مزارعهم وهم لا يشكلون الا جزءا بسيطا من المربين والمزارعين.

وطالب الضمور الجهات الرسمية العمل على حصر الاعداد الحقيقية لمربي الماشية، وهم معرفون لدى الجهات الرسمية، من خلال تصاريح حيازة للمواشي التي يجب ان تكون معتمدة للتنقل، مؤكدا ان العديد من المربين لم يستطيعوا حتى الآن ومنذ ثلاثة ايام الوصول الى حظائر المواشي التي تعود لهم على الرغم من انها بحاجة الى تقديم الاعلاف والمياه لها.

واشار سالم سويلم وهو مربي ماشية، الى انه تم القاء القبض عليه وهو يحاول الانتقال الى المنطقة التي تتواجد فيها حظيرة مواشيه، لافتا الى انه لم يحصل على تصريح للتنقل من وزارة الزراعة، ما دفعه للخروج من المنزل لتقديم الاعلاف لمواشيه التي لا يوجد معها اي شخص يقوم على رعايتها.

وقال المزارع عايد الجعافرة، ان قرار حظر التجول جاء ضروريا للحرص على سلامة المواطنين في المناطق المكتظة بالسكان، وخصوصا في حالة التهافت على المخابز والمحال التجارية، لافتا الى ان مربي الماشية يتنقلون خارج المناطق السكنية وفي مناطق الخلاء، حيث تتواجد المواشي، الامر الذي يتطلب اعطاء المربين تصاريح للتنقل حرصا على بقاء مواشيهم على قيد الحياة.

واكد انه من الضروري اعطاء جميع المربين تصاريح للتنقل، وخصوصا انهم يعملون بشكل فردي ولا توجد اي تجمعات بين مربي الماشية او رعاتهم والذين يعملون مع المواشي.

وقال مدير زراعة لواء المزار الجنوبي المهندس مأمون العضايلة، ان مئات مربي الماشية راجعوا المديرية للحصول على تصاريح خاصة بالتنقل، لافتا الى ان مائة تصريح فقط ما تم الحصول عليه من الجهات الرسمية لجميع المربين باللواء، وهي اعداد قليلة لا يمكن ان تفي بالحاجة الى العناية بالمواشي التي تعد بمئات آلاف بمحافظة الكرك.