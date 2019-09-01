هشال العضايله

الكرك – جدد تجار في مدينة الكرك اليوم اضرابهم احتجاجا على قرار الجهات الرسمية تشغيل مجمع الحافلات العمومية الجديد شرقي مدينة الكرك .

واغلقت محال تجارية بوسط المدينة التجاري ابوابها منذ ساعات الصباح التزاما بقرار للعديد من التجار والنشطاء بالمدينة لحين التراجع عن قرار نقل موقف الحافلات العمومية من مدينة الكرك إلى المجمع الجديد الواقع في منطقة الثنية شرقي مدينة الكرك .

كما اصدر مجلس محافظة بيانا باعقاب اجتماع اليوم يطالب فيه تأجيل نقل المجمع ويدعو الى الحوار مع كافة القطاعات والفعاليات والخروج بتوصيات ترضي جميع الاطراف

ويطالب المجلس الحكومة اعادة هيبة الكرك من خلال وضع خطة شاملة لمدينة الكرك .

كما تجمع العشرات من التجار والمواطنين والناشطين بوسط مدينة الكرك مؤكدين رفضهم للقرار الحكومي بتشغيل المجمع الجديد .