الكرك: تحديد 4 مراكز لتوزيع الأعلاف

الكرك – حددت مديرية صناعة وتجارة الكرك، اربعة مراكز لتوزيع الاعلاف على أصحاب المواشي في المحافظة.

وقال مدير الصناعة محمد الصعوب، اليوم الاثنين، ان المراكز المصرح لها بالبيع هي مركز أعلاف المشيرفة بقصبة الكرك، والربة شمال المحافظة، والقطرانة، وغور الصافي، لافتا الى انه لن يتم البيع مباشرة لمربي الماشية بل يتم من خلال ناقل الاعلاف.

واوضح ان عدد الحيازات بالمحافظة تقدر بنحو خمسة الاف حيازة اغنام، مؤكدا توفر مادة الاعلاف من الشعير والنخالة وبنفس الاسعار السابقة.

ودعا الصعوب الى التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة.-(بترا)