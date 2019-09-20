الكرك: تربويون يدعون لصيغة توافقية بين الحكومة والمعلمين

الكرك – دعا متقاعدون تربويون من محافظة الكرك إلى تغليب لغة الحوار الهادف والبناء للوصول إلى صيغة توافقية بين الحكومة ونقابة المعلمين وتغليب مصلحة الطلبة بالعودة إلى مدارسهم. ودعا التربوي المتقاعد مصطفى المواجدة إلى إنهاء حالة الإضراب التي ينفذها قطاع المعلمين منذ نحو اسبوعين والتي ألحقت اضرارا تعليمية واجتماعية في كافة مدارس المملكة. واشارت التربوية المتقاعدة باسمة الضمور إلى ضرورة وضع المصلحة العامة ضمن أولويات المعلمين والنقابة دون جعل الطلبة وسيلة وأداة بديلا عن الحوار مع الأطراف المعنية. كما دعا المواطن خالد المعايطة إلى عدم الإضرار بطلبة الثانوية العامة الذين يحتاجون في هذه الفترة حصصا مكثفة في المناهج الدراسية المقررة كي يتمكنوا من اجتياز امتحان الثانوية العامة والحصول على نتائج تؤهلهم لمواصلة تعليمهم الجامعي. –(بترا)