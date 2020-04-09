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الكرك: تهافت المواطنين على الشراء قبل بدء الحظر الشامل

منذ ساعتين
توزيع الخبز

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الكرك – تشهد الأسواق والمحال التجارية والمخابز في الكرك، اليوم الخميس، حركة تجارية نشطة، وتهافتا من قبل المواطنين على الشراء قبل دخول فترة حظر التجول الشامل مساء اليوم الخميس حيز التطبيق.
وخلال جولة على الأسواق تم رصد حالة من الإقبال الكثيف على الأسواق التجارية ومحال البقالة ومحال الخضار والفواكه وأفران الخبز، بالإضافة إلى ملاحظة التزام الغالبية بالشروط الصحية من حيث التباعد وارتداء الكمامات والقفازات لغالبية العاملين والمواطنين.
وقال عدد من أصحاب المخابز إن اليوم شهد حالة من التسوق بعد إعلان حالة الحظر الشامل لمدة 48 ساعة، مما دفع غالبية المواطنين للخروج والتزود بالخبز، لافتين إلى أن هناك شراء كميات تفوق الحاجة المعتادة للغالبية من المواطنين، وهي على خلاف الأيام الماضية التي شهدت استقرارا بالطلب على الخبز.
من جانبه، أكد مدير الصناعة والتجارة بالكرك، محمد الصعوب، أنه لا يوجد مبرر للتهافت على الشراء نظرا لتوفر كافة المواد الغذائية والتموينية بكميات وفيرة تكفى إلى أشهر، سيما وأن مدة الحظر الشامل محدودة بفترة زمنية قصيرة، لافتا إلى تواصل لجان الرقابة والسلامة العامة بالقيام بجولات تفقدية وتفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار والشروط الصحية.(بترا)

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