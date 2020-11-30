الكرك تواصل تقديم “يوميات مثقف بزمن كورونا”

الكرك – واصلت مديرية ثقافة الكرك تقديم اوراق يوميات مثقف بزمن كورونا، لإبراز دور الكتاب والمثقفين في تعميق الثقافة المجتمعية بالرعاية الصحية والوقاية لمحاربة وباء كورونا.

وقال الباحث محمد المجالي في ورقة بعنوان “الكورونا المرض الذي أذهل العالم”، ان هذا الوباء وهذا الزائر الثقيل ما يزال حديث العالم ومؤرقه وعلى الرغم من صغر حجمه وضآلة مساحته التي يقف عليها إلا انه استطاع أن يجوب العالم من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه، لم توقفه وتحد من تغوله وتقدمه وانتشاره السريع، رغم الاجتهادات وتسخير الإمكانات والوسائل الا انه بقي سيد الموقف وبطل الاحداث.

واضاف “اثبت انتشار الوباء عجز العقول وشلل الوسائل وكل دولة في العالم المتحضر والتكنولوجي تبحث عن حل في مختبراتها وكل طاقاتها، وهو سائر في غيه وبطشه ويضرب بيد من حديد، ملايين من المصابين والآلاف من القتلى ويعلن الحرب على العالم دون تمييز بين صغير او كبير ودون الاكتراث والنظر الى لون او جنس او لغة فيتقن كل لغات العالم ويغوص في كل بحارها يعبث بأمنها ويزعزع اقتصادها ويوقفها على قدم واحدة”.

وأكد المجالي بورقته اهمية الوقاية والحظر المدروس والثقافة الصحية واستثمار اوقات الحظر بمهام تسهم بالتغلب على مخاطره واضراره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.

من جانبها، قالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة ان الانتشار المجتمعي الاخير للوباء بين الناس يتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات والافراد والفعاليات الثقافية لمحاصرة الوباء وتقليل مخاطره على المواطنين.- (بترا)

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