الكرك: حركة اعتيادية رغم محاذير كورونا-(فيديو)

هشال العضايلة

الكرك- سادت حركه طبيعية، صباح اليوم، بمختلف مناطق محافظه الكرك، رغم محاذير فيروس كورونا والقرارات الحكومية. وازدحمت الأسواق بالمواطنين الذين تجمعوا أمام البنوك لاستلام رواتبهم وشراء احتياجاتهم. في حين تراجعت معدلات الطلب على المخابز ومراكز التسوق مقارنة بما شهدته المحافظه أمس.

وقال مدير صناعه وتجاره الكرك، محمد صعوب، إن هناك كميات كبيرة من المواد الغذائية متوفرة بالأسواق والمستودعات ولا حاجه لتهافت المواطنين، لافتا الى أن المديرية تراقب الأسعار حرصا على عدم استغلال البعض للأوضاع الحالية.