الكرك: سحب 300 عينة عشوائية لفحص كورونا

الكرك- سحبت فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة الكرك حوالي 300 عينية عشوائية حتى تاريخ اليوم منذ بدء العملية قبل ثلاثة أيام من مختلف المناطق والقطاعات للتأكد من خلو المحافظة من فيروس كورونا.

وقال مدير صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونة: إن 15 فريقا استقصائيا وبائيا موزعين على مختلف المناطق بالمحافظة جمعت حتى تاريخ اليوم حوالى 300 عينية عشوائية ،لافتا الى انها شملت الكوادر الطبية والتمريضية بالمستشفى ومواطنين وتجار خضار ومحلات تجارية مختلفة وقطاعات حكومية.

وأضاف ان هذا الاجراء يهدف الى اتباع خطوات الصحة والسلامة العامة الصادرة من وزارة الصحة والمؤسسات الطبية المختلفة المنسجمة مع تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار الفيروس من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية.

بترا