الكرك: سكان بلدة الغوير يغلقون محطات الضخ احتجاجا على انقطاع المياه

هشال العضايلة

الكرك- أغلق عشرات المواطنين من سكان بلدة الغوير شرقي مدينة الكرك، مبنى محطات ضخ المياه التي تزود محافظة الكرك بالمياه ، اليوم الجمعة، وأوقفوا عمليات ضخ المياه احتجاجا على نقص المياه في البلدة.

وأكد مواطنون بالبلدة أنهم أقدموا على هذه الخطوة بعد أن قُطعت المياه عن بلدتهم لفترة طويلة رغما أن المحافظة تتزود بالمياه من آبار بلدتهم.

وقال رائد الضمور، من سكان بلدة الغوير، إن منطقتهم أصبحت تعاني من انقطاع دائم للمياه وهم قريبون من آبار ضخ المياه التي تقع وسط أراضيهم.

بدوره لم يستجب مدير مياه الكرك المهندس سامر المعايطة لاتصالات “الغد” للحصول على رد حول مطالب أهالي بلدة الغوير.

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