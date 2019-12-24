الكرك: صلح عشائري ينهي جلوة من 6 سنوات

هشال العضايلة

الكرك – انهت محافظة الكرك اليوم، إحدى القضايا العشائرية العالقة بالمحافظة من عدة سنوات على إثر إجراء صلح عشائري بين طرفي القضية وفقاً لبيان صادر عن مكتب محافظ الكرك جمال الفايز.

وأشار البيان إلى أن المحافظ الفايز بالتنسيق مع مجموعة من وجهاء المحافظة توصلوا الى تنازل ذوي الشاب المجني عليه بحادثة قتل في بلدة مؤتة بلواء المزار الجنوبي قبل ست سنوات، واسقطوا حقوقهم العشائرية والقانونية اكراما للوطن ولقائد الوطن وكل من ساهم في التوصل الى الصلح.

وبهذا الصلح العشائري يتمكن كل من غادر من ذوي الجاني منطقة سكنه ببلدة مؤتة ولواء المزار الجنوبي العودة الى مناطقهم وفقا لاعراف الجلوة العشائرية.

وأكد كل من ذوي الجاني والمجني عليه تقديرهم واجلالهم لكل الجهود التي بذلت من اجل التوصل الى الصلح الذي أنهى القضية التي كانت عالقة لسنوات عديدة.

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