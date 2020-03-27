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الكرك : ضبط 4 تجار يتلاعبون بالأسعار

منذ 22 دقيقة

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الكرك- ضبطت لجنة الصحة والسلامة العامة في الكرك اليوم الجمعة، 4 تجار يتلاعبون بالاسعار.
وقال محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز، انه اثناء قيام لجان الصحة والسلامة العامة بالكشف على المحال التجارية للتأكد من التزام التجار بشروط السلامه العامة ومراقبة ارتفاع الاسعار ضمن محافظة الكرك، تم ضبط 4 تجار في وسط مدينة الكرك يتلاعبون بالأسعار ويقومون ببيع السلع الاساسية للمواطنين بسعر أعلى من التسعيرة. وبين انه أثناء قيام اللجنة والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراء بحقهم لمخالفتهم قانون الدفاع رقم (3) بإغلاق المحلات قام احد التجار بالاعتداء على أعضاء لجنة السلامة العامة وقام أقرباؤه بإلقاء الحجارة على المركبات الأمنية المرافقة مما دفع الأجهزة الأمنية الى التعامل معهم واصطحابهم للمركز الامني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .(بترا)

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