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الكرك: ضبط 9 أشخاص خالفوا أمر الدفاع

منذ ساعتين
نقطة أمنية

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الكرك – ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9 أشخاص خرقوا ساعات حظر التجول.
وقال محافظ الكرك الدكتور بلال النسور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الجمعة إنه سوف يتم التعامل مع المضبوطين وفق الأطر القانونية لأوامر الدفاع وما يترتب عليها من دفع غرامات مالية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية ما زالت مستمرة بضبط المخالفين لأمر الدفاع الذي بدأ سريان تفعيله مساء الثلاثاء الماضي والذي حدد ساعات الحظر للأشخاص من الساعة الحادية عشرة مساء حتى السادسة صباحا. –(بترا)

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