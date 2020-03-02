الكرك: طالبات ثانوية القطرانة يعتصمن احتجاجا على نقص معلمات

هشال العضايله

الكرك – اعتصمت طالبات في مدرسة القطرانة الثانوية للبنات في بلدة القطرانة شرقي محافظة الكرك اليوم عن الدراسة احتجاجا على النقص في المعلمات في مادتي الرياضيات والعلوم لغالبية الصفوف الدراسية .

وتجمعت الطالبات في الساحة الرئيسية بالمدرسة ورفضن الدخول الى الغرف الصفية لحين توفير المعلمات في مادتي الرياضيات، مؤكدات أن الطالبات يطالبن منذ بداية الفصل الدراسي بمعلمات لمادتي الرياضيات والعلوم دون جدوى. ورفعت الطالبات شعارات تطالب بمعلمات والاستمرار بالاضراب حتى يتم توفيرهن.



واكد والد احدى الطالبات امجد الحجايا ان النقص في مادتي الرياضيات والعلوم لكافة الصفوف الدراسية من الخامس وحتى الاول الثانوية ، مشيرا الى انه رغم المطالبات الدائمة لتوفير المعلمات، لكن دون جدوى، لافتا إلى أن مديرية التربية نقلت معلمة للكيمياء لتقوم بتدريس الرياضيات. وهي لا تستطيع تدريس الرياضيات للصفوف العلمية.

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