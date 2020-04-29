الكرك: عمالة وافدة ولاجئون يفاقمون ظاهرة التسول

هشال العضايلة

الكرك – مع بدء تعطيل دوام الاجهزة الرسمية في بداية الحظر الرسمي لمكافحة فيروس كورونا بالمملكة، وغياب فرق موظفي التنمية الاجتماعية عن الشوارع، تفاقمت أعداد المتسولين في مختلف مناطق محافظة الكرك، في الوقت الذي دخل الى مهنة التسول فئات جديدة، من غير ممتهني التسول المعروفين لدى الاجهزة الرسمية في مديرية التنمية الاجتماعية.

فقد دخل الى عالم التسول بسبب غياب فرص العمل وانقطاع الدخل عنهم اعداد من العمالة الوافدة المقيمين بالمحافظة من خارج المملكة، وهو ما ساهم في زيادة اعداد المتسولين المتواجدين امام الاشارات الضوئية و البنوك طوال الوقت، وعلى مداخل الاسواق والمحال التجارية.

ويقوم هؤلاء بالتسول من المواطنين المتسوقين او المارة امامهم، دون ان تقوم اي جهة بمنعهم من التسول، او معرفة سبب تسولهم وتوفير ما يحتاجونه من مستلزمات غذائية لأسرهم خلال الفترة الحالية.

واكد صاحب محل بقالة بالكرك شاكر بقاعين، ان اعداد المتسولين زادت منذ بدء الاجراءات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا الى ان اغلبية هؤلاء كانوا في السابق يتسولون، الا ان اعدادا جديدة وفدت الى عالم التسول من بينهم لاجئون ووافدون، كانوا يعملون في القطاعات المختلفة، والتي توقفت اثناء فترة حظر التجول.

ولفت الى ان اغلبهم لا يطلب المساعدة مباشرة، الا انه يوحي بأن حالته صعبة ووضعه بحاجة الى المساعدة، لافتا الى ان المتسولين التقليديين اختفوا من المناطق التي اعتادوا التسول فيها لانهم كانوا يأتون من خارج المحافظة وعلى شكل مجموعات يديرها اشخاص محددون.

وطالب الاجهزة الرسمية بالعمل على توفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء، والذين فقدوا عملهم ومصدر رزقهم، وخصوصا وانهم ليسوا من ممتهني التسول مثل الآخرين، مؤكدا ان هناك اطفالا يمارسون التسول بطلب من اهلهم، وهم يقيمون في الخيم خارج المناطق السكنية.

واكد احد الوافدين انه يطلب المساعدة من الاشخاص الذين يعرفهم فقط، مؤكدا انه ليس متسولا، وانه كان لديه عمل محترم رغم صعوبته كعامل بناء، الا انه توقفت اعمال هذه الورشة، بسبب الاجراءات الرسمية بمكافحة الكورونا، ما اوقف مصدر دخله معها، واصبح هو وعائلته بلا مصدر دخل.

ويقول انه يضطر للخروج يوميا والجلوس امام بعض المحال التجارية، لطلب المساعدة ليتمكن نهاية اليوم من شراء بعض احتياجات اسرته.

ولفت الى اهمية اعادة سوق العمل، وخصوصا للاشخاص والقطاعات التي كانت تعتاش على أجر عملها اليومي وليس لديها مصدر دخل آخر، مشيرا الى انه اذا توقف العمل توقف مصدر الدخل، لانه يعمل باليومية وبدون اي حماية اخرى مثل التأمين الصحي او الضمان الاجتماعي.

واشار الناشط الاجتماعي حسين الصعوب، انه يرى يوميا اعدادا كبيرة ممن يقومون بالتسول امام المحال التجارية وغيرها من المواقع، وهم في ازدياد مع الاجراءات الرسمية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لافتا الى ان هناك فئات من المجتمع وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لا تظهر لك انها تتسول ولكنها تنتظر من الآخرين ان تعطيها، وهؤلاء اصبحوا يتواجدون دائما امام الاسواق وفي بعض المواقع التي تكثر فيها حركة التسوق خاصة امام البنوك.

واعتبر الصعوب ان هناك فئات لم تنتبه اليها الاجهزة الرسمية، وهي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا الى انها لا تملك قوت يومها وعلى الاجهزة الرسمية العمل والتجول لتصل الى هذه الفئات وليس كبار التجار والصناعيين الذين تنوي الحكومة تعويضهم.

من جهته لم يستجب مساعد مدير التنمية الاجتماعية بالكرك عطاالله الحولي لاتصالات “الغد” المتكررة للحصول على تصريح بخصوص غياب الرقابة الرسمية على عمليات التسول وانتشارها بالمحافظة.