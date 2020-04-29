الكرك غير مشمولة بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات

الكرك– قال محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز ان مناطق المحافظة غير مشمولة بتطبيق نظام الفردي والزوجي لحركة المركبات، نظرا لان المحافظة من المناطق التي تم رفع حظر التجول عنها لعدم تسجيلها أية اصابة بفيروس كورونا.

واضاف الفايز في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، ان الرهان الاكبر يقع على عاتق المواطن وتحمله المسؤولية والتزامه بالتعليمات والارشادات الصحية حفاظا على نفسه والاخرين في منع انتشار وباء كورونا المستجد، لافتا الى انه لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون على كل مخالف لاوامر الدفاع.-(بترا)