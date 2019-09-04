الكرك: فاعليات ووجهاء يبحثون تداعيات قضية مجمع الحافلات الجديد

هشال العضايلة

الكرك – بحثت فاعليات شعبية ووجهاء بالكرك، اليوم الاربعاء، موضوع مجمع الحافلات العمومية الجديد في الكرك والذي آثار قرار الحكومة ببدء تشغيله احتجاجات واعمال شغب وسط المدينة.

وعبرت الفعاليات خلال لقاء عقد بدار المحافظة بدعوة من جمعية المتقاعدين العسكريين بالكرك عن حرصها على الهدوء والامن بالكرك.

واكد محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز خلال اللقاء على أهمية التكاتف والحوار البناء والخروج بنتيجة تضمن رضا جميع الأطراف، لافتا إلى أنه يقف على مسافة واحدة بين جميع أبناء المحافظة ولا يكن لهم سوى الاحترام والتقدير وان موضوع البدء بتشغيل مجمع السفريات جاء بقرار من وزارة النقل، مقدرا التبعات المترتبة على مشغلي الباصات والتجار والمواطنين .

واشار إلى أنه تم توصيل جميع الملاحظات الورادة إليه بخصوص هذا الشأن لمتخذي القرار بكل أمانة وشافية .

وشدد على ضرورة التعبير عن الرأي سواء بالقبول أو الرفض بالحوار والطرق الحضارية بدون اللجوء إلى الأضرار بالممتلكات العامة وترويع المواطنين.

وعبر الحضور على حرصهم على الممتلكات العامة وعدم اللجوء للتخريب والفوضى، مؤكدين ان موضوع المجمع بحاجة الى لقاءات متواصلة ومستمرة بين جميع الاطراف لايجاد صيغة توافيقة ترضى الجميع وتحقق مصالح الوطن والتجار والمواطنين واصحاب الحافلات والمشغلين.

واشاروا الى ان مدينة الكرك تشهد تطورا كبيرا بالمشاريع الخدمية وزيادة بعدد السكان مما يتطلب التخطيط لها بشكل جيد.