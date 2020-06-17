الكرك: قراءة ثقافية في رواية هاوية الجنون

الكرك – استضافت مديرية ثقافة الكرك مساء الثلاثاء الكاتب يحيى الحباشنة، في جلسة ثقافية عُقدت عن بُعد، بعنوان (قراءة في كتاب)، تناول فيها الكاتب روايته ” هاوية الجنون”.

وتحدث الحباشنة عن الرواية الصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع العام 2008، وتقع في 270 صفحة، وتناول الظروف والمراحل الزمنية والمكانية التي صاحبت تأليف الرواية، وكيفية اختيار شخوصها واحداثها الدرامية والقصصية بأسلوب فلسفي يعكس مكنونات النفس البشرية لأبطال الرواية. وأضاف أن الرواية تشكل رصيدا معرفيا للنفس البشرية وعوالمها الخفية لشخصيات مثيرة للجدل، لكلّ منها عوالمها الخاصّة، تحرّك المشاعر، وتشدّ القارئ إليها دون أن يحكم عليها بالمرضية، لافتا الى انه على الرغم من تصنيفها رواية الا أنها تقترب من السيرة الروائية. وقالت مديرة الثقافة عروبة الشمايلة ان فعالية قراءة في كتاب، تعقد اسبوعيا حيث يتم استضافة كاتب بهدف تعريف الجمهور بالمنجز الثقافي له، لاسيما في زمن الحظر الذي فرضته جائحة كورونا.-(بترا)