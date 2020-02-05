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الكرك: قرعة توزيع أراض سكنية في “زحوم”

منذ 21 دقيقة

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عطيات: مشروع زحوم يضم 71 قطعة سكنية بمساحات تصل إلى 400 متر مربع

هشال العضايله

الكرك- أجرت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم الاربعاء قرعة توزيع قطع الأراضي في مشروع زحوم في محافظة الكرك، والذي يستهدف تقديم قطع من الأراضي السكنية للمواطنين بالمحافظة.
وحضر حفل إجراء القرعة مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانه عطيات، ومحافظ الكرك جمال الفايز وعدد من المسؤولين والمواطنين المؤهلين للاستفادة من المشروع .

وقالت المنهدسة عطيات ان مشروع زحوم هو أحد مشاريع البرنامج الوطني للاسكان ، المحور الثاني للسكن الميسر، والذي أطلقته الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السامية بضرورة توفير السكن الكريم المناسب للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم ، وضمن الحزمة التحفيزية الأولى بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وهو ضمن اولوياتها للعامين 2019- 2020 .

وبينت عطيات ان مشروع اسكان زحوم يضم 71 قطعة سكنية بمساحات تتراوح ما بين350الى 400 متر مربع تم توزيعها على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص ‏، ‏بدفعة اولى مقدارها 15% ‏من قيمة الأرض ومن ثم تقسيط باقي الثمن على أقساط شهريه لمدة ‏سبعة سنوات ‏بفائدة مقدارها ‎ %‎6او ما يعادلها من المرابحة الإسلامية .
واشارت الى ان المؤسسة قامت سابقا بتوزيع قطع الاراضي في مشروع ايدون/المفرق وانتهت من استقبال طلبات الاستفاده في مشروع المريغه / معان /وعمان /1 في محافظة العاصمه. مؤكدة انه سيتم توزيعها بعد الانتهاء من مرحلتي التدقيق والتأهيل.حيث تقوم المؤسسه بتأهيل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة بكل عدالة وشفافية ‏ ‏من خلال لجان مختصة خضعت من خلالها عملية التأهيل لمراحل متعددة ‏من الدراسات ‏المستفيضة ضمن معايير وأسس مدروسه.

واضافت ان البرنامج الوطني /المحور الثاني يشمل 1700قطعه سكنيه موزعه على 15 موقع في مختلف محافظات المملكه .تتراوح مساحاتها بين(300-400)متر مربع
بينما يشمل محور الشقق ما يقارب 900 شقه سكنيه مساحاتها بين (100- 120) متر مربع .

واشارت الى انه وعلى ضوء اولويات عمل الحكومه للعامين 2019-2020 وضمن محور دولة التكافل من خلال اولوية السكن الميسر ” البرنامج الوطني للاسكان ” ، وانطلاقا من دور المؤسسه العامه للاسكان والتطوير الحضري من تمكين المواطن الاردني من الحصول السكن الملائم تقوم المؤسسه بتوزيع عدد من قطع الاراضي ضمن المحور الثاني من البرنامج في عدد من المحافظات .

وقالت أن المؤسسة ‏تعمل جاهدة لدراسة الحاجة السكنية ‏في ‏مختلف محافظات ‏المملكة تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلاله ‏الملك عبد الله الثاني ‏وضمن إطار ‏ الخطة الوطنية للحكومة ‏لتحقيق التكافل و تنشيط الاقتصاد .
من حهته اشار محافظ الكرك جمال الفايز الى اهمية مشاريع الاسكان التي تنفذها المؤسسة في توفير الاسكان المناسب للمواطنين وخصوصا اؤلئك الذي لا يملكون سكنا بمختلف مناطق المحافظة .

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