الكرك: مساعدات عاجلة لـ 900 أسرة بلواء القصر

هشال العضايله

الكرك– استفادت زهاء 900 اسرة بمختلف مناطق لواء القصر شمالي محافظة الكرك، اليوم الاثنين، من حملة خيرية لتوزيع مساعدات عاجلة لمساعدة الاسر المتضررة من ظروف مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس جمعية تميم بن أوس الداري الخيرية بلواء القصر الدكتور محمد عبدالسلام المجالي التي وزعت المساعدات ان 900 طرد غذائي وزعت على الاسر المعوزة والمتضررة من أزمة وباء كورونا بالتعاون مع مبادرة نوى احدى مؤسسات ولي العهد.

وقال إن الحملة جاءت انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية بالوقوف مع الأسر المعوزة والمحتاجة لتجاوز تداعيات وباء كورونا والتخفيف عليهم من خلال ايصال المساعدات لمستحقيها، مضيفا انه من خلال مبادرة نوى نعمل ضمن كشوفات موجودة في الجمعية وكشوفات من التنمية الاجتماعية بالحالات المحتاجة.

وأشار إلى أنه شارك في الحملة 50 متطوعا توعوا على ثلاثة اقسام الاول توزيع الطرود والمساعدات على الأسر المعوزة والمتضررة جراء أزمة كورونا.والثاني تعبئة وتغليف الطرود ضمن أسس وتعليمات السلامة العامة للزملاء في القسم الأول والقسم الثالث يدون معلومات الأسر من رقم وطني ورقم هاتف.

من جانبه، اكد محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز على الدور الكبير لمؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة بتعاونها مع مبادرات نوى احدى مؤسسات ولي العهد بايصال وتوزيع المساعدات على المتضررين من عمال المياومة والاسر المعوزة في هذه الظروف الاستثنائية.

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