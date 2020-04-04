الكرك: مطالب بإعادة النظر في آلية توزيع المساعدات

هشال العضايلة

الكرك – شكا سكان من المواطنين المحتاجين بمحافظة الكرك، الذين تعطلت مصادر دخلهم بسبب اغلاق الجهات الرسمية لأماكن العمل بهدف منع انتشار فيروس كورونا، من غياب العدالة والشفافية في توزيع الطرود الخيرية والمساعدات

العاجلة، مطالبين بإعادة النظر في آلية التوزيع.

وكانت العشرات من الجمعيات الخيرية بالمحافظة، نفذت العديد من حملات توزيع المساعدات الغذائية على المواطنين بالمحافظة، وخصوصا بالمناطق التي تتواجد بها تلك الجمعيات.

وتشهد مختلف مناطق المحافظة مطالبات واسعة من محتاجين تعطلت اعمالهم بتوفير المساعدات العاجلة لهم، وخصوصا من المواد الغذائية الضرورية، مع غياب المال لديهم لتوفير احتياجاتهم الضرورية.

واكدوا ان توزيع المساعدات يتم من خلال بعض الجمعيات واشخاص من جهات رسمية على بعض الاسر المعروفة لديهم، في حين تحرم آلاف الاسر غير المعروفة لهم لتبقى تعاني من شح الموارد ونقص الاغذية.

واشار سكان الى ان الجميعات الخيرية تقوم هي الاخرى بتوزيع ما يأتيها من مساعات وطرود خيرية على الاسماء المسجلة لديها او المعارف الخاصة بهم، لافتين الى اهمية اجراء احصاء شامل لكل الاسر التي فقدت مصدر عيشها.

واشار احمد الطراونة من سكان مدينة الكرك، ان عمليات توزيع كثيرة للطرود الغذائية للمواطنين لا تتم بطريقة صحيحة، وخصوصا في ظل الظروف الحالية الصعبة، التي تتطلب معاملة المواطنين المحتاجين بشكل حيادي وشامل، لافتا الى ان هناك العديد من الاسر المحتاجة والتي تدهورت اوضاعها الاقتصادية بسبب الازمة الحالية ووقف مصدر دخلها، الا انه لا يمكنها ايصال صوتها للمسؤولين.

وقالت ام اسامة الاغوات من سكان بلدة الثنية، ان الاوضاع الحالية تتطلب تقديم المساعدات لآلاف الاسر الفقيرة والمحتاجة، اضافة الى تلك الاسر التي تردت احوالها بسبب تعطل العمل بسبب الحظر، مشيرة الى ان اسرا كانت تتقاضى معونات دائمة وهي ما تزال تتقاضاها الا ان غيرها من الاسر التي كانت ليست بحاجة الى تلك المساعدات في الفترة الماضية اصبحت بحاجة ماسه لها.واكدت ضرورة ان يتم توزيع تلك المساعدات بشكل عادل وحيادي وبدون تمييز من الجهات الرسمية او تلك التي تشرف على توزيعها.

وقالت انها ترى يوميا مركبات تقوم بتوزيع المساعدات على عائلات ليست بحاجة للمساعدة وتوصل لها طرودا خيرية، في حين ان بعض العائلات لا يصلها شيء، وهي بأمس الحاجة لتلك المساعدات.

من جهته اكد مدير التنمية الاجتماعية بمحافظة الكرك فيصل الضمور، ان المديرية تعمل على الاشراف فقط على عمليات التوزيع للمساعدات خلال الفترة الحالية، مشيرا الى ان الجهات المسؤولة عن عمليات التوزيع هي فقط تكية ام علي والهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الاحمر الاردني. واشار الى ان تكية ام علي وزعت مساعدات على اسر بالمحافظة، من خلال بعض الجمعيات الخيرية والتي لديها قوائم للاسر المحتاجة.

واكد الضمور، ان المديرية ليست مسؤولة عن توزيع المساعدات، الا انها قامت بعمليات مراقبة واشراف على توزيع المساعدات من خلال الجمعيات، حرصا على الشفافية وايصال المساعدات لمستحقيها والمحتاجين خلال الفترة الحالية.

واكد ان محافظة الكرك قامت بتوزيع 100 طرد خيري مقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي على اسر محتاجة، اضافة الى قيام العديد من الشركات الكبرى بالمحافظة بتوزيع مساعدات في مناطق تواجدها، وخصوصا في مناطق الاغوار ولواء القطرانة، وغيرها من المناطق.

ولفت الى ان المديرية ومن خلال الوزارة تحصل على بعض الطرود والمساعدات العينية، والتي توجه للحالات الطارئة فقط كالتي يحدث لديها حالة طارئة مثل حريق المنزل او غيرها من الحالات العاجلة، والتي تكون فيها الاسر بحاجة للمساعدة العاجلة.