الكرك: معصرة زيتون تفوز بجائزة عالمية لأفصل زيت زيتون عضوي بكر

هشال العضايلة

الكرك- فازت معصرة ومزارع السماعين بمحافظة الكرك بالجائزة البرونزية باعتبار زيت الزيتون المنتج فيها افضل انواع زيت زيتون جودة بالمسابقة العالمية التي عقدت مؤخرا في لندن من قبل المجلس الدولي للزيتون.

وقال مدير المعصرة المهندس نضال سماعين ان هذا الفوز يأتي تتويجا للجهود التي بذلت على مدار سنوات، لإنتاح أفضل زيت زيتون حسب المواصفات العالمية للجودة، حيث طوّرت أساليب الزراعة والقطاف والعصر، والتي تكللت بإنتاج زيت زيتون فاخر وبجودة عالمية مكنت من المنافسة بالمنتج على المستوى العالمي وفي العديد من المشاركات الدولية.

واكد السماعين، ان الجودة العالية لمنتح الزيت الأردني مكنت المؤسسة من المنافسة على مستوى العالم في العديد من الدول، لوضع الزيت الأردني على الخريطة العالمية للتسويق، مشددا على ضرورة الاهتمام بسمعة زيت الزيتون الاردني لكونها احد اهم وسائل تسويقه على مستوى العالم.