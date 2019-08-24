الكرك: مهرجان صيف الأردن يواصل فعالياته بحضور جماهيري لافت

هشال العضايلة

الكرك– واصل مهرجان “صيف الاردن” في محافظة الكرك فعالياته امس للاسبوع العاشر في موقع اطلاق الفعاليات في الساحة الرئيسية من امام قلعة الكرك التاريخية.

وتضمنت فعاليات المهرجان مجموعة من النشاطات الفنية والمسرحية والتي لاقت حضورا جماهيرا لافتا بمشاركة شعبية ورسمية اضافة الى مشاركة خاصة ومميزة للاطفال، الذين شاركوا بفعاليات خاصة بهم شملت مسرحية للاطفال وعروضا للمهرجين.

وتضمنت فعاليات المهرجان مشاركة فنية للفنانين حسام ووسام اللوزي، اللذين قدما وصلات غنائية من على مسرح المهرجان، وتضمنت الاغاني التي قدمت محاكاة للتراث الكركي الغنائي وقصائد مغناة من اهازيج شعبية محكية، نالت اعجاب الحضور من المواطنين.

كما قدمت فرقة موسيقات الامن العام عروضا فنية مميزة . كما شهدت فعاليات المهرجان تقديم فرقة الفنان حسين طبيشات عرضا مسرحيا بعنوان “يا هملالي” شملت تقديم القضايا الاجتماعية بقالب فكاهي . في حين عرضت فرقة مسرحية خاصة بالاطفال مسرحية “ارض الوفاء” والتي تضمنت رسالة موجهة للاطفال تحكي قصصا عن الوفاء والوطن والبطولة.

[email protected]d.jo