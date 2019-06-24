الكرك: موظف مختبر طبي يقتل زميله بالرصاص ويصيب آخرين ويحرق نفسه

هشال العضايلة

الكرك- أقدم أحد العاملين بمختبر طبي يقع في حرم المستشفى الإيطالي في الكرك، على إطلاق النار من مسدس على العاملين بالمختبر وعددهم 5، ما أدى إلى وفاه أحدهم وإصابة الآخرين بإصابات بالغة، وفقا لمصدر طبي بالمحافظة.

وأشار المصدر إلى أن العامل الشاب قام بحرق المختبر وبعدها قام بحرق نفسه، فيما تواجدت قوات الأمن والدفاع المدني في الموقع للتعامل مع الحادثة.

بدوره قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد صباح اليوم لمديرية شرطة محافظة الكرك بقيام احد الاشخاص باطلاق عيارات نارية داخل احد المستشفيات في المحافظة ونتج عنه اصابتان ما لبث احدهما ان فارق الحياة فيما وصفت حالة الاخر بالسيئة وقام مطلق النار بعد ذلك باضرام النار بنفسه وحالته سيئة.

واضاف الناطق الاعلامي انه نتج عن الحادثة كذلك عدد من الاصابات الاخرى بالاختناق وهم قيد العلاج وبوشرت التحقيقات.

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