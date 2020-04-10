الكرك: نتائج فحص 300 عينة عشوائية سلبية

الكرك – قال مدير مديرية صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونه ان نتائج فحص 300 عينة عشوائية تم جمعها من مختلف الوية الكرك كانت سلبية/خالية من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.
واشار الى ان عملية جمع العينات العشوائية مستمرة من قبل لجان الاستقصاء الوبائي داعيا المواطنين الى الاستمرار بأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية وأتباع الإرشادات الصحية.(بترا)
الكرك – قال مدير مديرية صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونه ان نتائج فحص 300 عينة عشوائية تم جمعها من مختلف الوية الكرك كانت سلبية/خالية من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.