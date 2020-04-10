الكرك: نتائج فحص 300 عينة عشوائية سلبية

الكرك – قال مدير مديرية صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونه ان نتائج فحص 300 عينة عشوائية تم جمعها من مختلف الوية الكرك كانت سلبية/خالية من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.

واشار الى ان عملية جمع العينات العشوائية مستمرة من قبل لجان الاستقصاء الوبائي داعيا المواطنين الى الاستمرار بأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية وأتباع الإرشادات الصحية.(بترا)