الكرككورونا الرئيسيةمحافظات

الكرك: نتائج فحص 300 عينة عشوائية سلبية

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الكرك – قال مدير مديرية صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونه ان نتائج فحص 300 عينة عشوائية تم جمعها من مختلف الوية الكرك كانت سلبية/خالية من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.
واشار الى ان عملية جمع العينات العشوائية مستمرة من قبل لجان الاستقصاء الوبائي داعيا المواطنين الى الاستمرار بأخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية وأتباع الإرشادات الصحية.(بترا)

مقالات ذات صلة

العضايلة: الأيام المقبلة حاسمة جدا في محاربة كورونا عاجل

منذ 14 دقيقة

جابر: لا إصابات بكورونا في المملكة اليوم عاجل

منذ 15 دقيقة

66 مخالفة و73 إغلاق وتشميع لمحلات تجارية في العقبة

منذ 29 دقيقة

الطفيلة.. أخذ 500 عينة عشوائية لـ” كورونا” الأسبوع المقبل

منذ 36 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock