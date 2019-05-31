الكرك: وسط المدينة يتحول إلى “حسبة” بعد هدم مشروع السياحة الثالث – فيديو

هشال العضايلة

الكرك- مضى عامان على قيام بلدية الكرك بإزالة الجزء المهم من المشروع السياحي الثالث في وسط مدينة الكرك، والذي نفذته وزارة السياحة قبل اعوام، ولم تنفذ الوعود بتحويل وسط المدينة إلى ساحة عامة، فيما تحول وسط المدينة إلى اماكن لجمع البسطات والباعة المتجولين ومواقف للباصات الصغيرة.

وكانت بلدية الكرك أزالت اهم اجزاء المشروع السياحي بوسط المدينة بهدم الرصيف والساحة الحجرية، اضافة إلى نقل تمثال صلاح الدين الايوبي من وسط المدينة، إلى منطقة معزولة قريبا من قلعة الكرك التاريخية.

وتحول وسط المدينة إلى موقف للباصات الخصوصية الصغيرة ومنطقة تعج بالبسطات والباعة المتجولين، بالاضافة إلى تحولها لمنطقة لتجميع النفايات فيها كل يوم من قبل التجار والباعة المتجولين والبسطات.

ويؤكد سكان بالكرك، أن إزالة ما بناه المشروع السياحي الثالث، والذي كلف زهاء 10 ملايين دينار وكان الهدف منه توفير البيئة السياحية الجاذبة للسياح، كان جريمة بحق الكرك، مشيرين إلى ان البلدية “خدعت” السكان بقولها بأن عمليات إزالة الارصفة والتمثال والساحة العامة جاء لمصلحة حل الازمة المرورية الخانقة التي تعيشها المدينة بسبب ضيق شوراعها.

وكان المشروع السياحي الثالث قد شمل وسط المدينة بتنفيذ ساحة عامة يتوسطها نصب تذكاري يتربع عليه تمثال لصلاح الايوبي يمثل ارتباطه بمدينة الكرك تاريخيا، بالاضافة إلى بناء الارصفة والحواجز الحديدية التي تمنع اصطفاف المركبات على الارصفة، التي نفذت بشكل يسمح لحركة المشاة بشكل اكبر واوسع.

ونفذت وزارة السياحة المشروع السياحي الثالث بمدينة الكرك بكلفة بلغت 10 ملايين دينار، وشمل عمليات تجديد لشبكتي المياة والكهرباء والمجاري وانشاء شبكة تصريف لمياه الامطار، وتجديد وتوسيع الارصفة والاطاريف وشبكة الانارة الحديثة، ووضع مانعات اصطفاف المركبات على الارصفة، وتجديد مبان تراثية وانشاء ابواب للمحال التجارية بوسط المدينة التجاري .

وقال المواطن احمد الجعافرة من سكان مدينة الكرك، ان ما حدث قبل عامين بإزالة كل ما بناه المشروع السياحي الثالث هو عملية تخريب لوسط المدينة بدون مبرر، لافتا إلى ان ما يجري هو عملية نقل لمدينة الكرك إلى خارجها من خلال تخريبها والغاء الساحة العامة التي كانت تمثل جوهر مدينة الكرك.

واشار إلى ضرورة محاسبة كل من يقوم بتدمير ما انجز من مشاريع بدون اي مبرر او سبب مقنع، لافتا إلى ان وسط مدينة الكرك تحول إلى حسبة لبيع كل شيء بدون اي رقابة من قبل البلدية على المدينة.

واشار المواطن عوض المحادين من سكان مدينة الكرك، إلى ان ما قامت به البلدية قبل عامين وما زالت آثاره باقية حتى الآن، دون ان تقوم بأي اجراءات بأعقاب إزالة ما انجزة المشروع السياحي، هو جريمة بحق المواطنين بالكرك، لافتا إلى ان وسط المدينة اصبح مكبا للنفايات من قبل الباعة المتجولين والباصات.

وبين ان غالبية تجار المدينة قاموا بإزالة الابواب التراثية الخشبية، التي وضعها المشروع السياحي على محال المدينة والتي اعطت للاسواق منظرا جماليا.

وقال مدير سياحة الكرك محمود الصعوب، إن بلدية الكرك ازالت جزء من المشروع السياحي الثالث بازالة الارصفة والساحة الرئيسية بوسط المدينة ولم تفعل شيئا حتى الان، كما لم تفعل شيئا عندما ازال عشرات التجار الابواب الخشبية التراثية، مشيرا إلى ان المشروع كان قد أعد وفقا لدراسات عالمية لمدينة الكرك لتحفيز الحركة السياحية فيها.

من جهته اكد مدير تنفيذ المشروع السياحي الثالث بمدينة الكرك المهندس شادي القسوس، ان ما تم تنفيذه من المشروع السياحي الثالث بمدينة الكرك يتعرض للتغيير دون التواصل مع وزارة السياحة.

ولفت إلى ان ما قامت به بلدية الكرك من إزالة لما نفذ ضمن المشروع وخصوصا بوسط المدينة امر محزن، وخصوصا ازالة الارصفة ووسط المدينة، مؤكدا ان المشروع السياحي الثالث نفذ بعد استشارة جهات عديدة من بينها سكان المدينة، بالاضافة إلى البلدية واجهزة الكهرباء والمياه واجراء دراسة مرورية تسمح بتنفيذ المشروع.

وكان رئيس بلدية الكرك ابراهيم الكركي، اكد في وقت سابق لـ “الغد” ان البلدية لديها تصور لوسط المدينة، لافتا إلى إن البلدية طرحت عطاء انشاء برج الساعة في وسط مدينة الكرك، بعد ازالة الدوار القديم والذي كان يشكل ازمة مرورية، مشيرا إلى ان البرج سيتوسط المنطقة، بالاضافة إلى انشاء مظلات على مساحات واسعة من وسط المدينة.