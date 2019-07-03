السلايدر الرئيسيالكركمحافظات

الكرك: وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بحريق منزل

منذ ساعتين
تعبيرية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

هشال العضايلة

الكرك – توفيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وأصيبت والدتها وشقيقها، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم للاختناق بحريق منزلهم  بلواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.

وقال مصدر طبي إنّ الطفلة ووالدتها وشقيقها تم نقلهم من قبل كوادر الدفاع المدني الى مستشفيي الكرك الحكومي والامير علي بن الحسين العسكري، وقامت كوادر الدفاع المدني بعمليات اطفاء للحريق الذي شب في المنزل في ساعات الصباح الباكر .

وقال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطة، إن قسم الطوارىء بالمستشفى استقبل ثلاثة حالات لأسرة تعرضت للاختناق نتجية حرق منزلهم.

وأشار إلى وفاة طفلة وإصابة الوالدة وطفل، وأن المصابين يتلقون العناية الطبية اللازمة لمعالجتهم من الاختناق”.

هذا وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق بملابسات الحادثة.

[email protected]

مقالات ذات صلة

إنجاز المرحلة الأولى من “محطة ركاب صويلح”

منذ 13 دقيقة

إحباط تهريب مسافر لـ 250 خلويًا في المطار – فيديو

منذ 18 دقيقة

“الإصلاح النيابية”: اتفاقية الغاز باطلة والحكومة قدمت معلومات خاطئة عنها

منذ 36 دقيقة

استقبال طلبات إصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين الأسبوع المقبل

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock