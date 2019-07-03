الكرك: وفاة طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بحريق منزل

هشال العضايلة

الكرك – توفيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، وأصيبت والدتها وشقيقها، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم للاختناق بحريق منزلهم بلواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.

وقال مصدر طبي إنّ الطفلة ووالدتها وشقيقها تم نقلهم من قبل كوادر الدفاع المدني الى مستشفيي الكرك الحكومي والامير علي بن الحسين العسكري، وقامت كوادر الدفاع المدني بعمليات اطفاء للحريق الذي شب في المنزل في ساعات الصباح الباكر .

وقال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معاذ المعايطة، إن قسم الطوارىء بالمستشفى استقبل ثلاثة حالات لأسرة تعرضت للاختناق نتجية حرق منزلهم.

وأشار إلى وفاة طفلة وإصابة الوالدة وطفل، وأن المصابين يتلقون العناية الطبية اللازمة لمعالجتهم من الاختناق”.

هذا وباشرت الأجهزة المعنية التحقيق بملابسات الحادثة.

[email protected]