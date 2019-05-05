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الكرك: وفاة 27 شخصاً وإصابة 799 بحوادث سير في 2018

منذ 22 دقيقة

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هشال العضايلة

الكرك – قال مدير شرطة الكرك العميد عبدالله أبو كركي، إن حوادث السير في المحافظة بلغ خلال العام الماضي 1827 حادثا مختلفا، أدت إلى وفاة 27 شخصاً، وإصابة 799 آخرين بإصابات مختلفة.

وأضاف خلال احتفال محافظة الكرك بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي برعاية محافظ الكرك جمال الفايز تحت عنوان “القيادة تضمن سلامتك وسلامة الآخرين” إنه في العام 2017 كان العدد الكلي للحوادث 616 حادثاً.

وبين أبو كركي أنه بلغ عدد الوفيات 11 وفاة وعدد الإصابات 212 إصابة، الأمر الذي يشير إلى زيادة الحوادث عن العام الماضي.

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