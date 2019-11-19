الكرك: وقفة للمعلمين احتجاجا على توقيف زملاء لهم

هشال العضايلة

الكرك – نظم معلمون في محافظة الكرك اليوم وقفة احتجاجية امام قصر العدل بالمدينة احتجاجا على توقيف ثلاثة من زملائهم المعلمين على خلفية قضية تتعلق بالجرائم الالكترونية.

وتجمع المئات من المعلمين من مختلف مناطق محافظة الكرك معلنين “رفض” ما وصفوه بـ”سياسة توقيف المعلمين على قضايا ليست حقيقية وانما هدفها الاساءة للمعلمين، الذين شاركوا وكانوا ناشطين في اضراب المعلمين بداية العام الدارسي”.

وطالب المعلمون بـ”التوقف عن سياسة توقيف المعلمين”، معبرين عن رفضهم لـ”الاجراءات الحكومية”، والتي قالوا إنها “تتجاهل الاتفاق المبرم مع الحكومة بعد الاضراب الاخير”.

وكانت نقابة المعلمين فرع الكرك، دعت معلمي الكرك إلى اعتصام امام قصر العدل في المدينة بعد توقيف ثلاثة من المعلمين هم رئيس فرع نقابة المعلمين بالكرك قايد اللصاصمة وعضوي الهيئة العامة الدكتور انس العضايلة وسامي الذنيبات.

وكان مدعي عام الكرك اوقف المعلمين الثلاثة بعد شكوى وفقا لقانون الجرائم الالكترونية بحقهم من قبل مدرية مدرسة بالكرك إثر خلافات سابقة اثناء اضراب المعلمين بداية العام الدراسي.